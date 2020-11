Patrizia De Blanck alla Gregoraci: “Non puoi fare ses** sotto le lenzuola come Cecilia Rodriguez”

Cosa è successo nella casa del Grande Fratello Vip? Andiamo con ordine. Con la contessa Patrizia De Blanck e Maria Teresa Ruta, Elisabetta Gregoraci ha parlato di Pierpaolo Pretelli (il virgolettato è di Trash Italiano) e dello stato della loro relazione all’interno della casa.

“Io – dice Elisabetta Gregoraci manifestando qualche dubbio su Pierpaolo Pretelli – non me la sono sentita di andare oltre, gli voglio bene (a Pierpaolo, ndr.) ma non mi sono sentita di fare di più”.

La replica della contessa De Blanck e la frecciatina a Cecilia Rodriguez

“Però voglio dire – la replica di Patrizia De Blanck – cosa vuol dire andare oltre? T******e sotto le lenzuola? Non si può fare, una persona di un certo livello non lo fa.

Lo può fare la Cecilia Rodriguez che è sciolta e tutto, ma lei (Elisabetta Gregoraci, ndr.) ha un figlio non può fare le scene, c’è anche un limite”.

La contro replica di Elisabetta Gregoraci

“Ma a prescindere dal figlio – dice la Gregoraci – io non me la sento comunque. Devi provare delle cose in più che io onestamente va bene così”. (Fonti: Trash Italiano, Grande Fratello Vip).