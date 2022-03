Patrizia Pellegrino chi è, età, dove è nata, marito, figli, vita privata, tumore, carriera e biografia

Chi è Patrizia Pellegrino: età, dove è nata, marito, figli, vita privata, tumore, carriera e biografia dell’attrice e presentatrice oggi, 29 marzo, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1.

Dove e quando è nata, età e biografia di Patrizia Pellegrino

Patrizia Pellegrino è nata a Torre Annunziata (Napoli), il 28 luglio del 1962 (età 59 anni). Debutta al cinema nel 1977 e approda in televisione negli anni Ottanta, diventando presto un volto noto del piccolo schermo. Conduce vari programmi, come Chewing gum show, Chi tiriamo in ballo e Sereno Variabile. Contemporaneamente porta avanti la sua carriera da cantante, pubblicando svariati singoli e 2 album. Prende parte a film per il cinema e per la televisione, non facendosi mancare anche alcune serie di successo (Don Matteo, Baciati dall’amore). Attiva anche in teatro, Patrizia Pellegrino ha 3 figli: Arianna e Tommaso (figli del primo marito della showgirl) e l’ultimo, Gregory, di origini russe. Patrizia Pellegrino è stata sposata due volte: con Pietro Antisari Vittori, e dal 2005 al 2013, con Stefano Todini.

Ha partecipato anche ad alcuni reality show, come L’isola dei Famosi (2004), condotto da Simona Ventura e il Grande Fratello Vip 2021, condotto da Alfonso Signorini.

Marito, figli e vita privata di Patrizia Pellegrino

E’ stata sposata due volte. La prima volta si è sposata con Pietro Antisari Vittori, dalla quale ha avuto 3 figli: Tommaso, Arianna e Riccardo (purtroppo deceduto a pochi giorni dalla nascita). La figlia Arianna è disabile dalla nascita, la figlia di Patrizia infatti è affetta da una malattia che non le permette di usare la parte sinistra del corpo. Nel 2005 poi si è sposata con l’imprenditore Stefano Todini; il matrimonio è terminato, però, nel 2013. Si dice che la causa della separazione sia imputabile ai diversi tradimento che la Pellegrino avrebbe subito.

Al momento Patrizia Pellegrino è impegnata Giampaolo Embrione (manager del settore immobiliare). La coppia convive a Roma in zona Ponte Milvio: si sono conosciuti nell’infanzia e hanno riallacciato i rapporti dopo molti anni, ritrovandosi di fatto innamorati l’uno dell’altra.

La malattia

Proprio quest’anno, a febbraio, ha scoperto di avere un tumore al rene. Dopo le cure, la stessa attrice ha rivelato, ospite da Mara Venier, di essere in via di guarigione. Anche se ha ammesso di avere ancora paura.