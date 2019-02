ROMA – “Ho scoperto dai giornali che mio marito mi tradiva”. A confessarlo è Patrizia Pellegrino che, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, ha raccontato lo choc subito quando è venuta a conoscenza delle infedeltà del suo ex Stefano Todini.

“Il direttore di un giornale mi chiamò – racconta l’attrice – per dirmi che aveva le foto, io gli chiesi di darmi il tempo di chiarire con mio marito”. Ma lui le rispose, con schiettezza: “Il direttore mi disse che le avrebbe rifiutate ma che la settimana successiva sarebbero state su un’altra copertina. Così, da un giorno all’altro. Io stavo svenendo: è stato un choc, umiliante e brutto. Una sensazione molto negativa che non mi piace ricordare, sinceramente”.

Oltre al dolore, sono arrivate per lei anche conseguenze devastanti: “Mi ha fatto tanto male. Dopo questo choc ho avuto la depressione che è stata una cosa che non credevo potesse assalire me che sono piena di energia. Invece mi ha attaccata: è una sensazione che viene da un giorno all’altro e non hai più voglia di alzarti dal letto”.

Il ritorno al lavoro, racconta ancora la conduttrice, è stato difficilissimo: “La stampa mi aspettava e io piangevo nel mio cuore. Anche la gente mi aspettava per vedermi sorridere e io avevo l’attacco di panico prima di entrare in scena. Avevo una tachicardia che non mi faceva respirare“.