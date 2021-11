Patrizia Rossetti chi è: marito Rudy Londoni, figli, vita privata, età, peso e altezza della conduttrice televisiva italiana

Chi è Patrizia Rossetti: marito Rudy Londoni, figli, vita privata, età, peso e altezza della conduttrice televisiva italiana. La Rossetti è tra gli ospiti della puntata odierna di Detto Fatto su Rai 2.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Patrizia Rossetti

La conduttrice televisiva è nata il 19 marzo 1959 (età 62 anni), Montaione. E’ alta 162 cm per un peso forma di 48 kg. Patrizia Rossetti è una conduttrice televisiva italiana. Dopo aver esordito in televisione presentando il Festival di Sanremo 1982 al fianco di Claudio Cecchetto, è passata alle reti private.

Il marito e i figli, la vita privata di Patrizia Rossetti

Diciamo subito che non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata perché è molto riservata. E’ noto solamente il matrimonio con Rudy Londoni. Non abbiamo alcuna informazione sui figli o sul suo attuale stato sentimentale.

Le sue ultime esperienze televisive

Riportiamo di seguito, le ultime esperienze televisive di Patrizia Rossetti.

La fattoria (Canale 5, 2005) – Concorrente

(Canale 5, 2005) – Il circo per l’estate (Rete 4, 2005) – Concorrente

(Rete 4, 2005) – Buongiorno con 3 Channel (3 Channel, 2011)

(3 Channel, 2011) Pane, amore e fantasia… (Alice, 2012)

(Alice, 2012) Colto e mangiato (Alice, 2012-2013)

(Alice, 2012-2013) Colto e mangiato – L’Italia dell’olio (Alice, 2013)

(Alice, 2013) Quelli che il calcio (Rai 2, 2015-2016) – Inviata

(Rai 2, 2015-2016) – Pechino Express – Avventura in Africa (Rai 2, 2018) – Concorrente vincitrice

(Rai 2, 2018) – Pomeriggio Cinque (Canale 5, 2020) – Ospite ricorrente

Detto fatto (Rai 2, 2021) – Ospite ricorrente.

La carriera musicale di Patrizia Rossetti

La carriera di cantante inizia nel 1992 con l’incisione delle sigle dei programmi Buon pomeriggio e A casa nostra, a cui segue l’anno successivo quella del programma Buona giornata; nel 1994 esce l’album Le più belle sigle dei teleromanzi di Retequattro, che comprende oltre le sigle di alcune telenovelas, anche brani da lei interpretati, tra cui Micaela, utilizzato come sigla per l’omonima telenovela.

Come scrive Wikipedia, nel 1997 incide la sigla del programma Casa per casa e nel 1998 incide una raccolta di brani dei suoi cantanti preferiti intitolata CD personale. Tutti i suoi dischi furono incisi per l’etichetta RTI Music. Nel 2003 ha inoltre duettato con Nilla Pizzi nella canzone Due gocce d’acqua, contenuto all’interno dell’album della cantante emiliana Insieme si canta meglio.