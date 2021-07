Patty Pravo chi è, età altezza, dove e quando è nata, mariti, vita privata, Pazza idea, dove abita, biografia e carriera. La cantante Patty Pravo è ospite questa sera 16 luglio del programma Top Dieci. Il programma condotto da Carlo Conti è in onda su Rai1 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome, biografia di Patty Pravo

Patty Pravo, pseudonimo di Nicoletta Strambelli, è nata il 9 aprile del 1948 a Venezia. Ha 73 anni. E’ alta 168 cm. Il padre Aldo è motoscafista, mentre la madre Bruna Caporin è casalinga. Studia danza e pianoforte presso il Teatro la Fenice di Venezia. A dieci anni entra al Conservatorio Benedetto Marcello, seguendo per quattro anni anche un corso di direzione d’orchestra. Nel 1962 fugge a Londra, ma dopo due giorni torna in Italia e si trasferisce a Roma, dove comincia a farsi notare col nome di Guy Magenta. L’avvocato e agente Alberigo Crocetta la scopre durante una serata al Piper Club di Roma, motivo per cui Patty Pravo verrà soprannominata La ragazza del Piper.

I cinque mariti di Patty Pravo, Instagram, dove abita, vita privata

La cantante non ha mai avuto figli, nonostante i cinque matrimoni alle spalle e diversi flirt. Il primo marito della Pravo è Gordon Angus Faggetter, batterista inglese dei Cyan Three, a cui si lega per quattro anni e sposa in Inghilterra nel 1968. Si sposa nel 1972 con Franco Baldieri, arredatore romano, che lascia poche settimane più tardi a causa della relazione di lui con un altro uomo.

Nel 1976 la cantante si sposa a Bali con Paul Jeffery, chitarrista inglese al quale rimane legata per cinque anni. Si sposa poi in California nel 1978 con Paul Martinez, bassista statunitense. Il matrimonio più lungo della cantante (dieci anni) è quello con John Edward Johnson, chitarrista statunitense sposato a San Francisco nel 1982. La cantante, nel 1973, si è sposata con Riccardo Fogli, con un rito celtico non valido in Italia.

Negli anni le sono stati attribuiti anche diversi flirt, con Giorgio D’Adamo dei New Trolls, Bill Conti, Maurizio Vandelli dell’Equipe 84, Red Canzian e Vasco Rossi. Profilo Instagram: patty_pravo_official. La cantante vive a Roma, in centro città.

La carriera di Patty Pravo

La cantante, nel 1966, registra il suo primo disco, Ragazzo triste. Il successo è immediato, alimentato anche da diverse apparizioni televisive. Nel 1968 pubblica La bambola, brano che non le è mai piaciuto perché la costringeva a immedesimarsi in uno stereotipo di donna completamente dipendente dal suo uomo.

Il nuovo 45 giri Sto con te e Qui e là hanno un grande successo, così come Tu mi fai girar e Pazza idea, quest’ultima è forse ancora oggi la sua canzone più rappresentativa. La cantante partecipa a numerose serate in tutte le città d’Italia e a vari spettacoli televisivi.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI PATTY PRAVO