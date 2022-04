Patty Pravo chi è, età, dove è nata, vero nome, mariti, flirt, figli, vita privata, carriera e biografia

Chi è Patty Pravo: età, dove è nata, vero nome, mariti, flirt, figli, vita privata, carriera e biografia della cantante che questa sera sarà tra gli ospiti della finale de Il Cantante mascherato, in onda su Rai1.

Dove e quando è nata, età, vero nome e biografia di Patty Pravo

Patty Pravo, al secolo Nicoletta Strambelli, è nata il 9 aprile 1948 a Venezia (ha 73 anni). Il padre era un motoscafista, mentre la madre era una casalinga. Ha studiato danza e pianoforte presso il Teatro La Fenice di Venezia poi a 10 anni è entrata al conservatorio Benedetto Marcello ed ha seguito per circa 4 anni un corso di direzione d’orchestra.

La carriera

Nel 1962 è fuggita a Londra ma dopo 2 giorni è tornata in Italia e si è trasferita a Roma, dove ha iniziato anche a farsi notare con il nome Guy Magenta. L’avvocato e agente Alberigo Crocetta l’ avrebbe scoperta durante una serata al Piper di Roma, motivo per il quale Patty Pravo è stata soprannominata “la ragazza del Piper”. Il primo successo arriva a soli 18 anni, con Ragazzo Triste, adattamento italiano di But you’re mine di Sonny & Cher. Il suo più grande successo arriva nel 1973, con Pazza idea. Nonostante la linea melodica del brano, il testo era molto audace per l’epoca: la cantante raccontava infatti di un rapporto sessuale con un uomo, condizionato dal pensiero di un suo vecchio amante. Un altro 45 giri famoso è Pensiero stupendo, del 1978. In un primo momento il brano fu inciso dalla cantante francese Jeanne Mas, senza convincere del tutto il direttore della RCA. Dopo la proposta a Loredana Bertè, che la rifiutò, il brano andò alla voce sensuale di Patty Pravo.

Mariti, flirt e figli: la vita privata di Patty Pravo

Non ha mai avuto dei figli nonostante comunque abbia alle spalle ben 5 matrimoni. Il primo marito di Patty Pravo fu Gordon Angus Faggetter, batterista inglese conosciuto come Cyan Three, legata per 4 anni ed i due si sono sposati nel 1968 in Inghilterra. Nel 1972 poi ha sposato Franco Baldieri un noto arredatore romano che ha lasciato poi poche settimane più tardi per via della relazione con un altro uomo. Nel 1976 poi la cantante si è sposata a Bari con Paul Jeffery, il chitarrista inglese al quale è rimasta legata per ben 5 anni. Si è sposata poi con Paul Martinez nel 1978 in California, un bassista statunitense.

La storia più chiacchierata però fu quella con Riccardo Fogli del 1973. I due vissero una grande passione, provocando uno scandalo perché all’epoca della loro liaison erano entrambi sposati. Per la Pravo, Riccardo Fogli lasciò la moglie, Viola Valentino, e anche i Pooh. I due si sposarono in Scozia e la cantante all’epoca ancora sposata ricevette l’accusa di bigamia. Purtroppo il fuoco si spense in fretta, e la storia tra i due artisti si concluse definitivamente nel 1974, quando Fogli tornò dalla moglie. Tanti i flirt e lei attribuiti come quello con Giorgio D’Adamo dei New Trolls, Bill Conti, Maurizio Vandelli dell’Equipe 84, Red Canzian e Vasco Rossi.