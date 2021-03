Tra Paul Gascoigne e Daniela Martani ci sarebbe del tenero sull’Isola dei Famosi. A lanciare l’indiscrezione è il quotidiano inglese Mirror. “Strofina la lozione sulla co-protagonista del reality in una scena provocante, è stato visto flirtare”.

Il calciatore, 53 anni, sta attualmente prendendo parte a L’Isola dei Famosi, e sembra che si sia avvicinato a Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello, visto che è stato visto strofinarle la crema solare sulla schiena in una scena molto provocante. La ex hostess dell’Alitalia indossava uno bikini blu e un paio di pantaloncini corti mentre Gazza le strofinava la crema solare sulla schiena.

Paul Gascoigne, vita privata e matrimonio

Paul Gascoigne è stato sposato con l’ex moglie Sheryl per due anni, dal 1996 al 1998, e ha avuto da lei un figlio di nome Regan, oltre ad aver adottato i suoi figli avuti dal matrimonio precedente. Gazza si dichiara single: “Non mi sono sposato per poi divorziare e mi ci sono voluti sei anni per superare la cosa. A livello emotivo, è stata davvero dura e da allora sono più di 31 anni che sono single. Se incontrassi la persona giusta, inizierei una storia, ma non l’ho ancora incontrata” ha detto prima di partire per l’Isola.

Daniela Martani, la single ecosessuale

Daniela Martani invece da sempre si dichiara single e negli ultimi anni usa il termine “ecosessuale“: “Gli ecosessuali pensano che la terra sia una vera e propria amante, moltiplicatrice di erotismo. È una cosa meravigliosa. Io sono ecosessuale, anche San Francesco parlava alle piante, ai fiori e agli alberi”.

Il movimento degli ecosessuali è stato lanciato da Elizabeth Stephens e Annie Sprinkle. Questi i punti cardine: