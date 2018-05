Pechino Express 2018, il cast: Adriana Volpe, Ensi e... Eleonora Brigliadori

ROMA – Adriana Volpe e Marcello Cirillo dei Fatti Vostri [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], i surfisti Francisco Porcella e Andrea Montovoli, le “mannequin” Federica Riccardi e Nicole Murgia (sono le “wags”, ovvero le mogli dei calciatori Alessio Cerci e Andrea Bertolacci), i “ridanciani” Paola Caruso e Tommaso Zorzi, mentre i “poeti” potrebbero essere i fratelli rapper Ensi e Raige e anche Rachele Fogar, figlia dell’esploratore Ambrogio Fogar. Queste le prime indiscrezioni sul cast della nuova edizione di Pechino Express.

Nel cast anche Eleonora Brigliadori (formerà la coppia “madre e figlio” insieme con Gabriele Gilbo), ex annunciatrice tv, poi diventata attrice e conduttrice molto famosa negli Anni 90. Le sue opinioni contro la chempioterapia e contro i metodi tradizionali per curare il cancro hanno lasciato il segno nell’immaginario comune. “Non si può far andare in televisione (a maggior ragione in RAI) una che dice che il cancro ha dei rimedi alternativi naturali e la chemioterapia non serve a niente”, “Vergognosa la presenza di Eleonora Brigliadori, una persona che sconsiglia la chemioterapia e colpì Nadia Toffa. Sono indignato”, “Beh direi che con la partecipazione di Eleonora Brigliadori a Pechino Express abbiamo raggiunto il fondo del trash”: sono solo alcuni dei tweet di protesta, ma il suo nome è già stato ufficializzato dalla Rai.