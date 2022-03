Pechino Express 2022: quando inizia, dove vederlo in tv e streaming, concorrenti, tappe e itinerario

Quando inizia Pechino Express 2022? Da quest’anno, dopo due anni di stop, il programma debutta su SkyUno. L’avventura che dovranno affrontare i concorrenti di Pechino Express è “La Rotta dei Sultani”. Il viaggio, infatti, porterà le 10 coppie in gara alla scoperta della tradizione islamica, in Medio Oriente.

Pechino Express, quando inizia e dove vederlo

La prima tappa di Pechino Express 2022 andrà in onda su SkyUno giovedì 10 marzo alle 21.15, prendendo il posto di Masterchef 11, terminato la settimana scorsa.

Le puntate di Pechino Express 2022 continueranno ad andare in onda al giovedì sera, con cadenza settimanale. In totale, saranno 10, come le tappe che le coppie di Pechino Express 2022 dovranno affrontare per aggiudicarsi la vittoria. Ogni episodio, oltre ad andare in onda su SkyUno e in diretta streaming su NOWTV, sarà disponibile per intero su NOW, per tutti gli abbonati.

Pechino Express, itinerario e regole

L’itinerario di quest’anno porterà i viaggiatori attraverso quattro Paesi: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Nel farlo, le coppie in gara seguiranno il solito regolamento: i concorrenti di Pechino Express 2022 dovranno ricorrere la bandiera rossa (o il libro rosso, a metà della tappa), viaggiando con solo 1€ al giorno in valuta locale.

Anche quest’anno, inoltre, rimane valido il divieto di accettare denaro per spostarsi. Per raggiungere la meta, le coppie dovranno fare l’autostop, camminare e ricorrere a mezzi alternativi come barche, trattori e treni. Pare addirittura che una tappa di Pechino Express 2022 comprenderà alcuni tratti a dorso di dromedario nel deserto.

Pechino Express 2022, concorrenti: le 10 coppie

Gli #Atletici (il marciatore Alex Schwazer e il medico sportivo Bruno Fabbri);

I #Padre e figlio (l’ex calciatore Ciro Ferrara e il figlio Giovambattista);

Gli #Scienziati (il chimico Barbascura X e lo scienziato Andrea Boscherini);

I #Fidanzatini (la produttrice cinematografica Rita Rusic e il suo compagno Cristiano di Luzio);

Le #TikToker (le influencer Anna Ciati e Giulia Paglianiti);

I #Pazzeschi (la conduttrice TV Victoria Cabello e l’esperto in comunicazione Paride Vitale);

Gli #Sciacalli (i The Jackal Gianluca Colucci, noto come Fru e già visto anche in LOL, e Aurora Leone);

Le #Italia-Brasile (le modelle Nikita Pelizon ed Helena Prestes);

Gli #Indipendenti (il cantante Bugo e il suo migliore amico, Cristian Dondi);

Le #Mamma e figlia (l’ex modella Natasha Stefanenko e la figlia Sasha Sabbioni).