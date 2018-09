ROMA – “Quanto pesa! Manco ci fosse Magalli!”. Così ha detto Adriana Volpe mentre sollevava una cassa molto pesante a Pechino Express. La showgirl, in coppia con Marcello Cirillo nell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca, si è lasciata sfuggire la frecciatina durante una prova.

E’ trascorso ormai un anno dalla lite scoppiata ai Fatti Vostri, tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. Tutto era nato da una scaramuccia in trasmissione. Nella puntata dei Fatti Vostri del 31 marzo, Adriana Volpe aveva rivelato l’età del collega che a luglio ha compiuto 70 anni. Lui le aveva risposto piccato: “Fatti gli affari tuoi, sei proprio una rompiballe”. Ma su Facebook Magalli aveva decisamente alzato i toni: “Le ho detto rompiballe e quello è un fatto non un insulto. Poi lei ha cercato di farlo passare come un insulto alle donne, ma io ce l’avevo solo con lei, non con le donne che ho sempre rispettato e che forse si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni”.

La showgirl, che proprio a causa di questa lite lasciò il programma dopo otto anni, è ricorsa alle vie legali. Ma a distanza di mesi tra i due il botta e risposta sembra non finire mai. Così nella prima puntata del reality si è tolta il sassolino dalla scarpa e durante un momento di sforzo ha tirato fuori la battuta al vetriolo. Cirillo, che pure si è scontrato sui social con Magalli, non è riuscito a trattenere le risate.