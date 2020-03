ROMA – La coppia Mamma e figlia è stata eliminata durante la settima puntata di Pechino Express 2020 in onda il 24 marzo. Soleil Sorge e Wendy Kay sono state eliminate dalle Collegiali, arrivate prima alla prova, che stavolta hanno deciso di salvare il duo formato dai Gladiatori. La coppia eliminata ha commentato: “Siamo grate per questa esperienza”

Soleil e Wendy si sono commosse all’idea di lasciare lo show, che è andato avanti tra mille tensioni. La coppia infatti non è riuscita a trovare un momento di serenità e si è persa in discussioni. Nonostante le liti, però, l’esperienza sembra averle unite, tanto che Soleil ammette: “Ho la mamma più speciale del mondo”. Anche Wendy è felice del percorso fatto: “Ci sono momenti che pensavo che non avrei potuto compiere questo viaggio, poterlo fare è stato veramente un dono di Dio”.

A concludere i ringraziamenti è stata poi Soleil in lacrime, che ha detto: “Poi Soleil, in lacrime, conclude: “Tappa dopo tappa è stato un crescendo emotivo che non pensavo di poter vivere. Mi lascia così stupita, sorpresa e grata di questa vita e di questo viaggio. Grazie Pechino Express”.