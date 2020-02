ROMA – Marco Berry e la figlia Ludovica Marchisio sono i primi eliminati nella prima puntata di Pechino Express 2020. Il reality show che vede le coppie sfidarsi tra mille difficoltà in Thailandia è iniziato con Costantino della Gherardesca alla conduzione. I due non apparivano molto affiatati, anzi una furiosa lite li aveva messi in crisi fin dai primi passi nello show. Immunità invece ottenuta per i Guaglioni, la coppia formata da Gennaro Lillio e Luciano Punzo.

Le coppie in gara si sfideranno in un percorso di 10 tappe e 7mila chilometri a partire dall’isola di Ko Phra Thong in Thailandia, per poi spostarsi verso la Cina e la Corea del Sud. Al termine della prima tappa i primi in classifica sono Marco Mazzocchi e Max Giusti, i cosiddetti Gladiatori. Proprio loro hanno scelto chi mandare all’eliminazione e le coppie a rischio sono state i Palermitani, duo comico I Soldi Spicci formato da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, e la squadra Padre e Figlia, con Marco e Ludovica Marchisio.

I Gladiatori hanno scelto infine di eliminare Marco Berry e Ludovica e hanno spiegato: “In loro non ho visto lo stupore per questa avventura; invece l’ho visto negli occhi de I Palermitani”. D’altronde proprio Berry e la figlia erano stati protagonisti di una furiosa litigata, mostrando di non essere una squadra molto affiatata.

Ecco la classifica della prima puntata di Pechino Express 2020 in Thailandia:

1 – I Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi)

2 – I Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi)

3 – Top (Ema Kovac e Dayane Mello)

4 – Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni),

5 – Le Figlie d’Arte (Asia Argento e Vera Gemma)

6 – Gli Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori, ossia i Twotwins)

7 – Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay)

8 – I Palermitani (il duo comico I Soldi Spicci formato da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa)

9 – Padre e Figlia (Marco – alias Marco Berry – e Ludovica Marchisio)

(Fonte Rai)