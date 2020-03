Pechino Express, quinta puntata con record di ascolti: vincono i Wedding Planner

ROMA – La sera di martedì 10 marzo 2,4 milioni (per l’esattezza 2.458.632) di spettatori (pari al 10,5% di share) hanno visto la quinta puntata “Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente“. Per l’adventure game, prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia, è il record d’ascolti dell’edizione in corso.

Nella puntata in onda martedi 10 marzo, il picco di share è stato pari a 17.72% mentre il picco di ascolto è di 2.832.527 spettatori. Pechino Express su Rai2 è stato il terzo programma più visto del prime time.

Con 200mila interazioni, #PechinoExpress si conferma il programma più commentato sui social dell’intera giornata (@NielsenItaly)

La puntata ha ottenuto un incremento sul target maschile 8-14 anni con uno share del 12,5% (+3,4 punti percentuali rispetto alla quarta puntata) mentre nel corrispettivo target femminile 15-24 anni lo share è stato del 20,1% (+3,5 punti percentuali rispetto alla quarta puntata). L’età media è di 48,2 anni, la più bassa finora registrata.

Da questa quinta puntata, andata in onda martedi 10 marzo, e fino alla fine del programma cambiano le regole del gioco: non ci saranno più prove immunità ma solo prove vantaggio. Intanto, nell’appuntamento tv di ieri sera, i Wedding Planner sono arrivati primi al traguardo di tappa e a loro è spettato, quindi, il compito di scegliere la coppia candidata all’eliminazione, tra i Sopravvissuti e Mamma e Figlia, giunte rispettivamente ultime e penultime.

Stando alla classifica, a rischiare quindi sarebbero stati Vera Gemma e Gennaro Lillio, ma per la prima volta in questa edizione, la puntata non è stata eliminatoria e i Sopravvissuti si sono fortunatamente salvati. Tutte e sei le coppie, zaino in spalla, hanno continuato l’avventura.

Le coppie in gara sono: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), i Sopravvissuti (Vera Gemma e Gennaro Lillio), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi). (Fonte Rai)