Pechino Express, la quinta puntata: le anticipazioni

ROMA – Pechino Express si prepara per la quinta puntata. Quinta puntata che andrà in onda oggi, martedì 10 marzo alle ore 21.20 su Rai2 quando Costantino della Gherardesca darà il fischio d’inizio per una nuova avventura. Il programma, ricordiamo, è stato registrato nello scorso autunno.

Pechino Express, la gara.

La gara in Cina è lunga 556 km, si parte da Dali, nella provincia dello Yunnan, l’arrivo è previsto a Shitouzhai, dopo una sosta intermedia a Shilin Stone Forest, un importante raggruppamento di formazioni calcaree.

Lingua, scrittura, cultura e cucina in territorio mandarino sono ancora più distanti e ostici da ciò a cui i viaggiatori sono abituati; in questa puntata più che mai non mancheranno momenti di sconforto e difficoltà, alternati a grande entusiasmo per un passaggio trovato o un posto dove dormire.

Le coppie.

Si giocano la permanenza in gara 6 coppie: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), i Sopravvissuti (Vera Gemma e Gennaro Lillio), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).

Fino alla fine della tappa rimane il dubbio se si tratti di una puntata eliminatoria o meno, se qualcuno dovrà lasciare la gara o potrà riprendere il proprio zaino in spalla e continuare il cammino.

Dove vedere Pechino Express.

“Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente” è anche web: sarà possibile commentare e trovare video inediti sulle pagine social ufficiali di Pechino Express e di Rai2 (Instagram, Facebook e Twitter), e rivedere la puntata, foto e contenuti extra su Raiplay www.raiplay.it e sul canale YouTube di Raiplay.

Fonte: Pechino Express.