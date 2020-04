Pechino Express, stasera la semifinale: nona tappa in Corea del Sud

ROMA – Appuntamento con la semifinale di “Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente” oggi, martedì 7 aprile alle ore 21.20 su Rai2. I viaggiatori, sempre sotto l’attenta guida di Costantino della Gherardesca, arrivano alla meta finale in Corea del Sud, dove il programma è stato registrato lo scorso autunno.

Sono 4 le coppie a sfidarsi per raggiungere il podio dell’adventure game, prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).

A fare da cornice alle ultime faticosissime sfide i paesaggi e il freddo inverno sudcoreano. Sono 352 i chilometri da affrontare in questa nona e penultima tappa, si parte da Busan, per arrivare a Taekwondowon, dopo una sosta a Namwon. Lungo il percorso, la popolazione locale “affiancherà” i viaggiatori di Pechino Express, supportandoli nelle frenetiche prove di abilità e adrenaliniche missioni, offrendo un pasto caldo, ospitandoli per la notte e dando loro un passaggio per raggiungere la propria meta.

“Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente” è anche web: sarà possibile commentare e trovare video inediti sulle pagine social ufficiali di Pechino Express e di Rai2 (Instagram, Facebook e Twitter), e rivedere la puntata, foto e contenuti extra su Raiplay www.raiplay.it e sul canale YouTube di Raiplay. (fonte Ufficio stampa)