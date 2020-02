ROMA – La terza puntata di Pechino Express vede la vittoria della coppia dei Wedding Planner, mentre i Palermitani sono stati eliminati. L’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca ha superato i 2 milioni di spettatori, con uno share del 9.42% nella puntata del 25 febbraio. Il secondo miglior risultato dopo la puntata di debutto dell’11 febbraio.

Nella puntata in onda martedi 25 febbraio, il picco di share è stato pari a 15,34%, mentre il picco di ascolto è di 2.462.904 spettatori. Rai2 con Pechino Express è stata la terza rete più vista della fascia prime time. Con oltre 260mila interazioni, #PechinoExpress si conferma il programma più commentato sui social dell’intera giornata (@NielsenItaly)

La puntata ha ottenuto un incremento sul target maschile 8-14 anni con uno share del 12,2 (+1,7 punti percentuali rispetto alla seconda puntata) mentre nel target femminile 15-24 anni lo share è stato del 19,9% (+3,6 punti percentuali rispetto alla seconda puntata). Inoltre la puntata di ieri detiene ad oggi il record dal 2012 sul totale individui 8-10 con il 12,7%.

Ottimo risultato anche per ‘Achille Lauro Express’ che ha fatto registrare il 9,34% di share pari ad oltre 1 milione 100 mila telespettatori. Zaino in spalla le 8 coppie in gara, spronate dall’energia e dall’ironia di Costantino della Gherardesca, riprendono il loro viaggio verso Bangkok, tappa finale della puntata.

Un percorso totale di 532 km in cui i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi) e le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) si sono sfidati nella prova immunità tenutasi a Nam Tok. E’ qui che si è svolto il gioco degli Elefanti che ha visto i due viaggiatori romani avere la meglio sulle due modelle. La vittoria ha così permesso a Max Giusti e Marco Mazzocchi di conquistare il bonus di questa puntata ovvero una notte in un albergo di lusso sul fiume Kwai.

Alla meta sono arrivati per primi i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi) che tra la coppia degli Inseparabili e quella de i Palermitani decidono per l’eliminazione di quest’ultima, previo insindacabile verdetto della fatidica busta nera. Anche questa puntata vede una nuova eliminazione e così Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, il duo comico I Soldi Spicci ovvero i Palermitani devono abbandonare la gara e tornare a casa.

Continuano invece il loro viaggio: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), gli Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori, ossia i Twotwins), i Sopravvissuti (Vera Gemma e Gennaro Lillio), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).

“Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente” è anche web: sarà possibile commentare e trovare video inediti sulle pagine social ufficiali di Pechino Express e di Rai2 (Instagram, Facebook e Twitter), e rivedere la puntata, foto e contenuti extra su Raiplay www.raiplay.it e sul canale YouTube di Raiplay.