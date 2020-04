ROMA – Le Collegiali hanno vinto Pechino Express 2020. La coppia composta da Nicole Rossi e Jennifer Poni, de Il Collegio 3, ha battuto in finale la coppia dei Wedding Planner formata da Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi.

“Sono cresciuta molto” ha detto Nicole dopo il trionfo, aggiungendo “Sono tornata bambina. Dentro la mia testa ho un gran casino, ma vedermi da fuori mi ha permesso di mettere ordine nella mia vita”.

Comosso e amareggiato Enzo Miccio per la mancata vittoria: “Non voglio pensare a questa non vittoria, ma a quello che abbiamo guadagnato. Incontrare altre persone e arrivare a casa con questi occhi nuovi per vedere cosa è cambiato intorno a te”. Sul gradino più basso del podio del reality le Top, Ema Kovac e Dayane Mello.

Il premio in denaro di quest’anno è devoluto dalla produzione all’ONG OVCI – La nostra famiglia (Organismo di Volontariato per la cooperazione internazionale) che opera con i suoi volontari nei paesi visitati quest’anno. Il team vincitrice di questa ottava edizione entra quindi nella lista di diritto dell’albo d’oro del programma.

Pechino Express, le coppie vincitrici

La prima edizione (condotta dal Principe Emanuele Filiberto di Savoia) ha visto vincere la coppia de Gli attori, Debora Villa e Alessandro Sampaoli. Il percorso è iniziato in India e ha attraversato Nepal e Cina.

La seconda edizione ha visto la vittoria de Gli Sportivi, Marco Maddaloni e Massimiliano Rosolino. Il viaggio, partito in Vietnam, si è concluso in Thailandia.

Pechino Express 3 si è avviata “ai confini dell’Asia” ed ha visto come trionfatori I coinquilini, Stefano Corti e Alessandro Onnis.

La quarta edizione del format è stata vinta da Gli antipodi (Andrea Pinna e Roberto Bertolini) ed è stata realizzata nel Sud America (Ecuador, Perù e Brasile).

I The Show, Alessio Stigliano e Alessandro Tenace, sono i vincitori de “le civiltà perdute” di questa quinta edizione. Il format parte in Colombia e si conclude in Messico.

Pechino Express 6 vede Le Clubber (Valentina Pegorer e Ema Stokholma) trionfare dopo un lungo viaggio in Asia, tra Filippine e Giappone.

La settima e penultima edizione è stata invece vinta da Le signore della tv, Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta. Il tragitto è iniziato in Marocco e si è concluso in Sud Africa.

(fonte RAI)