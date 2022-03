Peppe Barra chi è, età, dove e quando è nato, figli, vita privata, Instagram, dove vive, biografia e carriera. Il cantante e attore Peppe Barra è ospite questa sera 11 marzo del programma Propaganda Live. Il programma condotto da Diego Bianchi è in onda su LA7 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, famiglia, biografia di Peppe Barra

Peppe Barra è nato a Roma il 24 luglio del 1944. Ha 77 anni. Nasce da genitori procidani, il fantasista Giulio Barra e la cantante e attrice Concetta Grasso. Frequenta a Napoli varie scuole di teatro e inizia a recitare lavorando con Gennaro Vitiello e subito dopo al Teatro Esse. Entra poi a far parte della Nuova Compagnia di Canto Popolare.

Figli, dove vive, Instagram, vita privata di Peppe Barra

Non si hanno molte informazioni riguardo la vita privata di Barra. “Non ho più una vita sentimentale. Mi ha fatto troppo soffrire. Vivo solo, con la mia cagnetta Carlotta e la governante”, ha raccontato Barra durante un’intervista a Repubblica. Non ha figli. L’attore e cantante vive a Napoli. Il suo profilo Instagram conta oltre 2mila follower: peppebarraofficial.

La carriera di Peppe Barra

Nel 1978 Barra partecipa alla Serata d’onore con Eduardo De Filippo, programma televisivo dedicato all’autore napoletano condotto da Vittorio Gassman. Nello stesso anno interpreta la parte di Giardino nel film Giallo Napoletano e nel 1980 vince il premio IDI Saint Vincent come attore. Nel 1982, in occasione del Carnevale di Venezia, Barra si esibisce in un assolo: nasce così Peppe e Barra, scherzo in musica dove compare la madre Concetta Barra, che parteciperà a tutti gli spettacoli del figlio. Nel 2014 gli viene conferito dall’Università Federico II di Napoli il master Honoris Causa in Letteratura, scrittura e critica teatrale.

