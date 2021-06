Peppe Iodice chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figlie, vita privata, Instagram, Night Fest. Il comico Peppe Iodice prende parte questa sera 8 giugno al programma Game of Games – Gioco Loco. Il programma condotto da Simona Ventura è in onda su Rai2 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Peppe Iodice

Peppe Iodice è nato a Napoli il 28 luglio del 1970. Ha 50 anni. Si diploma all’Accademia del Teatro diretta da Ernesto Calindri, iniziando a lavorare nel mondo del cabaret e del teatro comico napoletano. Nel 1996 vince il premio al miglior artista della Festa degli Sconosciuti e nel 1997 vince al Premio Charlot di cabaret.

Moglie e figlie: Instagram e vita privata di Peppe Iodice

Peppe Iodice è sposato con Elisa Caruso e ha due figlie: Sofia, nata nel 2011 e Gloria nata nel 2014. Il comico si dice una persona pigra, “che avrebbe l’esigenza di un maggiordomo. Mi sento un povero con il metabolismo da ricco, non ne posso più della gavetta”. Profilo Instagram: @peppeiodice1.

La carriera di Peppe Iodice

Nei primi anni 2000 il comico entra nel cast di Zelig, partecipando ai programmi Zelig off e Zelig Arcimboldi. Su La 7 collabora al programma Se stasera sono qui della comica siciliana Teresa Mannino. Dopo il successo ottenuto a Zelig, si unisce alla squadra di Comedy Central partecipando a Comedy tour Risollevante e a Comedy on the beach 2014.

Nel 2015 inizia a collaborare con Colorado e negli anni successivi partecipa al programma comico di Rai2, Made in Sud.

Peppy Night Fest

Peppe Iodice ha condotto il suo Peppy Night Fest, in onda su Canale 21. Il suo one man show, oltre a intrattenere con la comicità, ha aperto le porte ad alcuni esponenti del mondo dello spettacolo, della musica, della cultura e dello sport.