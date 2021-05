Peppe Servillo chi è, dove e quando è nato, moglie, figli, Toni Servillo, Avion Travel e vita privata

Chi è Peppe Servillo, dove e quando è nato, moglie, figli, Toni Servillo, Avion Travel e vita privata. Peppe Servillo infatti è tra gli ospiti di Fuori Tema, la trasmissione di Ale e Franz in onda ogni martedì sera su Rai Due in seconda serata, alle 22.50.

Dove e quando è nato, età e biografia di Peppe Servillo

Giuseppe Servillo, detto Peppe è nato ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, il 15 ottobre del 1960 e ha 70 anni di età. E’ un cantante, attore, compositore e sceneggiatore italiano. Cresce a Caserta. Autodidatta, debutta nel 1980 con gli Avion Travel, di cui è da allora cantante e frontman e con cui, nel 2000, vince il Festival di Sanremo con la canzone Sentimento.

Autore di canzoni interpretate da Fiorella Mannoia e Patty Pravo, è anche autore di colonne sonore, attore cinematografico e teatrale. Dal 2005 è il frontman del progetto speciale “Uomini in Frac”. Un concerto-omaggio a Domenico Modugno rivisitato in chiave Jazz. Nel progetto sono coinvolti alcuni dei più grandi jazzisti italiani: Danilo Rea, Furio Di Castri, Rita Marcotulli, Fabrizio Bosso, Javier Girotto, Gianluca Petrella, Mauro Negri, Cristiano Calcagnile, Roberto Gatto, Marco Tamburini e vede la partecipazione speciale di Mimmo Epifani e Giovanni Lindo Ferretti. Nel 2018 Peppe Servillo partecipa al Festival di Sanremo, cantando con Enzo Avitabile il brano Il coraggio di ogni giorno.

Moglie, figli, il fratello Toni e vita privata di Peppe Servillo

Per quanto riguarda la vita privata di Peppe Servillo si conosce davvero poco: Peppe Servillo è sposato da molti anni e ha un figlio, Rocco, che oggi ha 17 anni. Da tempo, più precisamente dall’età di 30 anni, non vive più a Caserta. Per il resto, così come del fratello attore Toni Servillo, si conosce poco. I due infatti sempre sotto i riflettori per motivi di lavoro, si sono sempre tenuti lontani dal mondo del gossip, mantenendo costante la loro privacy.