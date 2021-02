Peppino Di Capri chi è, età, moglie, figli e vita privata del cantante ospite di Oggi è un altro giorno

Età, moglie, figli, vita privata e carriera, chi è Peppino Di Capri, il cantante italiano ospite di Oggi è un altro Giorno. Il cantante Peppino Di Capri è tra gli ospiti della trasmissione Oggi è un altro giorno, condotta da Serena Bortone e in onda su Rai Uno dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio.

Peppino di Capti, età, moglie, figli e vita privata

Peppino Di Capri, pseudonimo di Giuseppe Faiella, nasce a Capri il 27 luglio del 1939 e ha 81 anni di età. Ne compirà 82 il prossimo luglio. Oltre all’età, della vita privata, moglie e figli di Peppino Di Capri si conosce molto. Nel 1959 conobbe a Ischia la diciottenne torinese Roberta Stoppa, modella principiante con la quale convisse sin da subito. I due si sposarono nel 1961. Sul finire degli anni sessanta i due tuttavia affrontarono un periodo di forte crisi coniugale, che culminò nel 1970 proprio con la nascita del loro primo figlio Igor e con l’inizio di una nuova relazione da parte di Peppino Di Capri con una giovane studentessa napoletana di biologia, Giuliana Gagliardi.

Quando alcuni anni dopo Peppino e Roberta divorziarono, il cantante instaurò stabilmente la sua storia con Giuliana. I due si sposarono nel 1978 e poco dopo ebbero i due figli Edoardo (1981) e Dario (1986). Giuliana Gagliardi è morta il 4 luglio 2019 all’età di 68 anni a causa di un male inguaribile.

Peppino Di Capri, esordi, carriera e discografia

Ha partecipato a quindici Festival di Sanremo vincendo nel 1973 con il brano Un grande amore e niente più e nel 1976 con il brano Non lo faccio più. Ha anche vinto, nel 1970, l’ultimo Festival di Napoli con il brano Me chiamme ammore. I suoi più grandi successi sono Champagne e Roberta.

A sei anni Peppino Di Capri incomincia a studiare pianoforte con una severa insegnante tedesca a Napoli, ma nel 1953 incomincia anche ad esibirsi con l’amico Ettore Falconieri, che suona la batteria, nei night-club di Capri (il Number Two) e della vicina Ischia (Il rangio fellone) con la denominazione Duo Caprese. L’insegnante, venuta a sapere la cosa, decide di cacciare Peppino che comincia così a dedicarsi esclusivamente alla nascente musica rock d’importazione americana.

Il 26 agosto 1956 Peppino ed Ettore riescono anche a esibirsi in televisione, nella trasmissione televisiva Primo applauso, interpretando due brani: Cry e Tu vuo’ fa’ l’americano condotta da Enzo Tortora; non vinsero e non ottennero contratti discografici.

La discografia di Peppino Di Carpi