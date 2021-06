Perché Terence Hill lascia Don Matteo? La spiegazione di Jess Hill, il figlio dell’attore

In molti fan si stanno chiedendo perché Terence Hill dopo tredici stagioni ha deciso di lasciare la seguitissima fiction Don Matteo? Terence Hill infatti sta girando l’ultima stagione di Don Matteo, la numero 13. Sono passati ben 21 anni da quando vestì per la prima volta la tonaca dell’amatissimo personaggio televisivo.

Recentemente Terence Hill aveva anche lasciato un’altra fiction molto seguita di cui era il protagonista, ovvero Un passo dal cielo. In quella circostanza fu sostituito da Daniele Liotti, senza però stravolgere il personaggio che per anni è stato interpretato dallo stesso Terence Hill.

Perché Terence Hill lascia Don Matteo

La spiegazione dell’addio di Terence Hill al personaggio di Don Matteo la dà Jess Hill, il figlio dell’attore. Semplicemente la star 82enne sente il bisogno di prendersi più tempo per sé e per la sua famiglia, in particolare per stare con la moglie Lori Zwicklbauer. Al posto di Terence Hill potrebbe andarci Raoul Bova.

Lo spiega il figlio di Terence Hill: “Sente il bisogno di dedicarsi ad altro e anche di trascorrere più tempo con mia mamma. Lascerà Don Matteo come ha fatto con Un passo dal cielo. Il fatto è che queste serie lo impegnano per lunghi mesi sul set, ogni giorno. Papà non è più un ragazzino, anche se sembra infaticabile. Farà altre cose, meno impegnative. Questo ultimo anno ha rinsaldato ancora di più il loro amore. Sono stati in casa, sempre insieme, per il Covid. E accanto a mia madre ora mio padre è pronto a lasciare la tonaca di Don Matteo”.

Don Matteo, un format tutto italiano. Ecco la storia della serie

Un format tutto italiano, andato in onda la prima volta il 7 gennaio 2000 su Rai1 prodotto da Lux Vide Italia per Rai Fiction . La serie è stata una delle più seguite di sempre nella storia della fiction italiana (7 mln di spettatori e 27% share in media dalla prima alla 11esima stagione) ed è sempre più apprezzata in tutto il mondo, dalla Francia alla Finlandia, dall’America all’Australia. Adattato anche in Russia.

Le dodici stagioni di Don Matteo vantano circa 1600 ore di trasmissione, 245 episodi e la collaborazione con 12 registi. In Don Matteo, all’inizio della loro carriera, hanno recitato attori oggi noti ed affermati come: Alessandro Borghi (Don Matteo 5), Micaela Ramazzotti (Don Matteo 1), Alessandra Mastronardi (Don Matteo 5) Alba Rohrwacher (Don Matteo 4) e Giacomo Ferrara (Don Matteo 10).