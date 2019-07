ROMA – Tutto il Perù ha la speranza di veder realizzata un’altra impresa dalla propria nazionale di calcio dopo che ha sconfitto ai rigori l’Uruguay ai quarti. Stasera l’ostacolo sarà rappresentato dal Cile, vincitore delle ultime due edizioni della Copa America.

C’è chi, tra i tifosi de La Blanquirroja, propone uno stimolo speciale ai giocatori per portare il Perù in finale ed interrompere il digiuno che dura dal 1975, anno dell’ultimo trionfo. A prometterlo è Stephanie Cayo, l’attrice protagonista della serie su Netflix “Il club dei corvi”. In caso di qualificazione alla finalissima contro il Brasile – che ieri ha battuto in semifinale l’Argentina -, ci sarà un premio particolare: “Vogliamo dare un bacio alla nazionale del Perù ed io sto seriamente pensando di offrire un bacio, ovviamente con il permesso, a chi realizzerà la rete decisiva contro il Cile mercoledì”. (fonte INSTAGRAM)