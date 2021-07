PFM (Premiata Forneria Marconi) cos’è: formazione attuale, nomi ex componenti, Fabrizio De André, genere musicale. In prima serata, Rai 3 trasmetterà il concerto evento con Fabrizio De André e la PFM. Lo storico filmato del concerto di Genova del 3 gennaio 1979 di Fabrizio De André con la PFM, recentemente ritrovato dopo essere stato custodito per oltre 40 anni dal regista Piero Frattari.

PFM (Premiata Forneria Marconi) cos’è: la formazione attuale

Riportiamo di seguito, la formazione attuale della PFM. In questo momento, il gruppo musicale è costituito da sette artisti. Ecco i loro nomi ed il ruolo che hanno nel gruppo musicale.

Franz Di Cioccio – batteria, percussioni, voce (1971-presente)

Patrick Djivas – basso (1974-presente)

Lucio Fabbri – violino, tastiera, chitarra (1979-1987, 2000-presente)

Roberto Gualdi – batteria (1997-presente)

Alessandro Scaglione – tastiera, voce (2012-presente)

Marco Sfogli – chitarra elettrica (2015-presente)

Alberto Bravin – tastiera aggiuntiva, chitarra acustica, voce (2015-presente).

I nomi degli ex componenti della PFM (Premiata Forneria Marconi)

Quella riportata sopra, è la formazione attuale della PFM. Ma negli anni abbiamo potuto apprezzare anche i seguenti artisti che non ne fanno più parte:

Franco Mussida – chitarra, voce

Flavio Premoli – tastiera, voce

Mauro Pagani – strumentazione varia

Bernardo Lanzetti – voce

Giorgio Piazza – basso

Alessandro Bonetti – violino

Walter Calloni – batteria aggiuntiva

Phil Drummy – flauto, sassofono

Roberto Colombo – tastiera.

Il genere musicale della PFM e la collaborazione con Fabrizio De André

Tra i gruppi italiani rock progressivo degli anni settanta (Banco del Mutuo Soccorso, Stormy Six, Osanna, Acqua Fragile, The Trip, Goblin, Area, Perigeo, Le Orme, Opus Avantra, New Trolls), la Premiata Forneria Marconi è stata l’unica a ottenere successo fuori dai confini nazionali e in particolare negli Stati Uniti d’America. Come spiega Wikipedia, all’epoca fu tra i pochi complessi italiani a entrare nella classifica degli album nella celebre rivista statunitense Billboard.

È musicalmente imparentata con band come i Genesis, la parte progressive dei Pink Floyd o i primi King Crimson e Gentle Giant. Inoltre ha saputo evolvere il proprio stile anche nei decenni successivi grazie anche alle notevoli doti tecniche dei suoi componenti.

Nel 1978 la PFM incontrò nuovamente Fabrizio De André (con cui aveva collaborato al tempo de I Quelli per la realizzazione dell’album La buona novella) e con il cantautore genovese realizzò un tour da cui verrà tratta una fortunata coppia di album dal vivo (celeberrima la versione, arrangiata in chiave progressive, de Il pescatore).

Quanto imparato con De André fu importantissimo per il gruppo, che iniziò a dedicare maggiore attenzione ai testi e all’aspetto comunicativo della propria musica. Come scrive Wikipedia, al gruppo si era nel frattempo aggiunto il polistrumentista Lucio “Violino” Fabbri, mentre Franz Di Cioccio assunse il ruolo di front man e di cantante. Di Cioccio fu quindi affiancato, durante i concerti, dal batterista Walter Calloni che in seguito diventò membro effettivo del gruppo.