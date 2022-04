Chi è Phaim Bhuiyan, dove e quando è nato, carriera e vita privata dell’attore, regista e sceneggiatore italiano, protagonista del film Bangla. Phaim Bhuiyan è ospite nella puntata di giovedì 28 aprile a Oggi è un altro giorno, il talk pomeridiano di RaiUno condotto da Serena Bortone.

Dove e quando è nato, Bangla: la biografia di Phaim Bhuiyan

Phaim Bhuiyan ha origini bengalesi ma è cresciuto è tuttora vive a Roma, nel quartiere Tor Pignattara. E’ nato il 31 ottobre 1995, sotto il segno zodiacale dello Scorpione e ha 27 anni.

Nonostante la giovanissima età Phaim Bhuiyan si è già fatto apprezzare dal pubblico italiano e dalla critica sia come attore, che come regista e sceneggiatore. Ha già vinto un globo d’oro, un nastro d’argento e un David di Donatello. E nel 2021 è stato inserito nella classifica di Forbes 30 Under 30 Europe.

La madre è una casalinga, mentre il papà è un venditore ambulante di intimo. Ha conseguito il diploma presso l’Istituto LED in Video Design, e dopo un percorso da youtuber per farsi conoscere, riesce ad ottenere un servizio per Nemo – Nessuno escluso, la trasmissione Rai.

Nel 2019 realizza il suo primo film, Bangla, prodotto da Fandango, in cui recita anche la parte del protagonista. Nello stesso anno vince il Nastro d’Argento per la migliore commedia.

Lo stesso anno è nel cast di Viva RaiPlay! il programma condotto da Rosario Fiorello. L’8 maggio 2020 vince il Donatello come miglior regista esordiente. A maggio dirige il videoclip del cantautore Avincola Miami a Fregene.

E dal 13 aprile di quest’anno è uscita su RaiPlay Bangla – La serie, composta da 8 episodi, sequel del suo omonimo film del 2019.

Fidanzata, Instagram: la vita privata di Phaim Bhuiyan

Della vita privata di Phaim Bhuiyan si sa poco: non è noto se abbia una fidanzata e quale sia il suo status sentimentale. Ma molte cose le possiamo desumere da Bangla che è una sorta di diario sentimentale e autobiografico dell’attore e regista.

Bangla racconta, tra ironia e commedia, la vita di un italiano di seconda generazione nel quartiere multietnico di Tor Pignattara che si innamora di una ragazza romana, Asia, completamente diversa da lui e interpretata da Carlotta Antonelli.

Su Twitter, Phaim conta ancora pochi followers ma da lì troviamo il link diretto al suo canale YouTube. Su Instagram ha il seguito maggiore con oltre 2 mila followers.