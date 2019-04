ROMA – Ancora uno scontro rovente in tv per l’ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari. Questa volta a finire sotto la sua furia è il ministro grillino della Giustizia,Alfonso Bonafede. Entrambi ospiti di Corrado Formigli a Piazza Pulita, i due litiganti si sono scontrati nuovamente sui migranti. Così come era accaduto un paio di settimane fa a Otto e Mezzo, tra Cacciari e la ministra della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno.

Giovedì sera a Piazza Pulita, il primo a perdere le staffe è stato il filosofo che incalzando il ministro ha attaccato: “Risponda alla domanda di Antonio Padellaro: le sembra decente, non dico umano, che la gente venga trattata in questo modo? Risponda”. E Bonafede replica: “Nella vita non ho bisogno delle sue sollecitazioni. A me risulta che in una situazione di illegalità che doveva essere sanata il governo sta offrendo tutti i servizi con tutti gli assistenti che sono necessari con la massima tutela delle situazioni che riguardano i minori”.

Una spiegazione al limite del burocratese che fa perdere la pazienza a Cacciari, al punto da mandare il grillino quel paese con un gesto della mano. “Ma cosa dice? Ma cosa parla?”, urla Cacciari per diversi lunghissimi istanti.