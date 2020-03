Coronavirus, ragazza a Piazzapulita: “Mio padre morto in casa. Perché a noi no tampone e alla fidanzata di Rugani sì?”

ROMA – Alessio Lasta, giornalista di Piazzapulita, ha proposto nella puntata di ieri sera, 26 marzo, una drammatica intervista alla famiglia di Sirio Marchesi. L’uomo si è ammalato in casa e, dopo un repentino peggioramento della situazione, è deceduto in seguito a una crisi respiratoria molto acuta.

“Abbiamo mandato un’amica infermiera a cercare l’ossigeno. La prima bombola disponibile era a 40 km. Quando è arrivata era già andato. Aveva una sete d’aria… fino all’ultimo secondo ci ha provato” ha raccontato la figlia.

La ragazza ha descritto i sintomi che avevano colpito il papà. Il peggioramento è stato rapido e improvviso, con la conseguente corsa al contatto con il medico di base e con la guardia medica. Sirio ha smesso di respirare, restando cosciente fino all’ultimo momento.

“Si vedeva che aveva una sete d’aria incredibile – ha detto la figlia -, ci ha provato fino all’ultimo, ha lottato fino all’ultimo. Io l’ho sentito, gli ho parlato. L’ho ringraziato per il grande uomo che è stato e gli ho chiesto di salutarmi i nonni. Ho capito che non ha perso conoscenza fino all’ultimo momento”.

Sirio Marchesi però non risulta tra i decessi a causa del coronavirus, nonostante i sintomi evidenti. Sul referto non c’è scritto da nessuna parte il nome del Covid-19. Inoltre, sia alla figlia che alla moglie, non è stato fatto il tampone, perché asintomatiche.

Infine la denuncia della ragazza: “Ho letto che alla fidanzata di Rugani (Michela Persico, ndr) hanno fatto il tampone ed è risultata positiva. Perché a loro è stato fatto mentre a me, con mio padre morto, non è stato fatto?”. (fonte PIAZZAPULITA)