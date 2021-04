Pier Ferdinando Casini chi è, età, fidanzata, prima moglie, matrimonio, figli, Covid e vita privata

Chi è Pier Ferdinando Casini, età, fidanzata, prima moglie, matrimonio, figli, Covid e vita privata del politico italiano. Pier Ferdinando Casini infatti è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Dove e quando è nato, età e biografia di Pier Ferdinando Casini

Pier Ferdinando Casini è nato a Bologna il 3 dicembre del 1955 e ha 65 anni di età. Nel corso della sua lunga carriera politica è stato Presidente della Camera dei deputati nella XIV Legislatura. Nella XVII legislatura è stato Presidente della Commissione d’inchiesta sulle banche. Parlamentare dal 1983, con 38 anni consecutivi da deputato e senatore è, al 2021, il politico con alle spalle la più lunga esperienza tra quelli presenti nei due rami del Parlamento italiano.

Primogenito di Tommaso Casini, docente di Lettere e dirigente locale della DC, e di Mirella Vai, bibliotecaria al Provveditorato, ha due sorelle e un fratello. Dopo aver conseguito la maturità classica al Liceo Classico “Luigi Galvani”, si laurea nel 1979 in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna, entrando nel contempo a far parte del direttivo nazionale giovanile della Democrazia Cristiana. Qui la carriera politica di Pier Ferdinando Casini.

Prima moglie, matrimonio, figli e vita privata di Pier Ferdinando Casini

Per quanto riguarda la vita privata, Pier Ferdinando Casini è stato sposato due volte. La prima moglie di Casini è Roberta Lubich, dalla quale ha avuto due figlie, Benedetta e Maria Carolina. Dopo la separazione consensuale dalla Lubich, avvenuta nel 1998, e il successivo divorzio, Casini intraprese una nuova relazione sentimentale con Azzurra Caltagirone, figlia del noto imprenditore ed editore romano Francesco Gaetano Caltagirone, con la quale si sposò nel 2007 con rito civile, separandosi nel 2015.

Da questa unione sono nati la figlia Caterina, nel mese di luglio 2004, e il figlio Francesco, nel mese di aprile 2008. Nel luglio 2016 viene annunciato il divorzio tra Pier Ferdinando Casini ed Azzurra Caltagirone. Anni dopo viene paparazzato con un’altra donna che sembra tuttora essere la sua nuova fidanzata. Vive a Roma.

Pier Ferdinando Casini e il Covid

Il mese scorso Casini risultò essere positivo al Covid. “Per fortuna ora, sebbene ancor positivo, sto abbastanza bene”. Disse il senatore ed ex presidente della Camera, ospite a Un giorno da Pecora su RadioUno. “Secondo me – aggiunse – chi lo ha oggi è più fortunato di chi lo ha avuto un anno fa, perché le strutture sanitarie hanno capito come si combatte questo male. Quindi a meno che non ci siano patologie diverse la difesa è più efficace. Ci sono cure molto chiare, si usa l’eparina contro il coagulo del sangue. Naturalmente che la soluzione è solo una, quella dei vaccini, tutto il resto sono chiacchiere”.