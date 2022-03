Pierdavide Carone chi è: moglie, ex fidanzata Grazia Striano, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del cantante

Chi è Pierdavide Carone: moglie, ex fidanzata Grazia Striano, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del cantante. Carone è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, dalle ore 14:00 su Rai 1.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Pierdavide Carone

Pierdavide è nato il 30 giugno 1988 (età 33 anni) a Roma. Non abbiamo informazioni attendibili sul suo peso e sulla sua altezza ma sappiamo che di lavoro fa il cantante.

La moglie e i figli, la vita privata di Pierdavide Carone

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata ma sappiamo che non è sposato e non ha figli. In passato è finito sotto ai riflettori per la relazione sentimentale con la ballerina di Amici di Maria De Filippi Grazia Striano. Ma al momento non stanno più insieme.

Pierdavide Carone, la carriera e la partecipazione al Festival di Sanremo con Lucio Dalla

Pierdavide Carone è un cantautore italiano, giunto al successo nel 2010 in seguito alla partecipazione alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, nella quale si è classificato terzo vincendo il premio della critica.

Ha anche partecipato al Festival di Sanremo 2012 insieme a Lucio Dalla, classificandosi al quinto posto.