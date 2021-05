Chi è Pierfrancesco Favino età, altezza, moglie Anna Ferzetti, figli, vita privata, Greta Favino, vero nome, biografia e carriera dell’attore. Favino sarà il protagonista de “Il Traditore”, il film in onda in prima serata su Rai 1.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Pierfrancesco Favino

L’attore Pierfrancesco Favino è nato a Roma il 24 agosto 1969 (età 51 anni). E’ alto 181 cm per un peso forma di 80 kg. Non utilizza nomi d’arte, né soprannomi. E’ conosciuto dal grande pubblico con il suo nome di battesimo. Pierfrancesco Favino è un attore e doppiatore italiano. Dopo un debutto a teatro e sporadiche apparizioni cinematografiche e televisive negli anni 1990, Favino partecipa per la prima volta a un film di notevole successo nel 2001, quando è fra i protagonisti de L’ultimo bacio di Gabriele Muccino.

La moglie Anna Ferzetti, i figli: vita privata di Pierfrancesco Favino

Dal 2003 è legato all’attrice Anna Ferzetti, da cui ha avuto due figlie (Greta Favino e Lea Favino). Per il resto, non sappiamo nient’altro della sua vita privata perché è molto riservato. Sappiamo solamente della moglie perché è un personaggio pubblico come lui. Quindi la notizia è finita inevitabilmente sulle riviste di gossip.

“Il traditore”, il film su Rai 1 con Pierfrancesco Favino come protagonista

Stasera, in prima serata, Rai 1 trasmette Il Traditore. In questo film, Favino veste i panni di Tommaso Buscetta. Di che parla il film? Delle vicende del criminale Tommaso Buscetta, primo pentito di mafia, che consentì ai giudici Falcone e Borsellino di comprendere l’organizzazione di Cosa Nostra e di portarne i capi in tribunale.