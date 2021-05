Pierfrancesco Favino chi è, età, altezza, moglie Anna Ferzetti, figli, vita privata, mamma, vero nome, biografia e carriera dell’attore italiano. Favino è tra gli ospiti della puntata odierna di Domenica In. Trasmissione televisiva che va in onda su Rai 1 dalle ore 14:00. Alla conduzione, Mara Vernier.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Pierfrancesco Favino

Favino è nato a Roma il 24 agosto 1969 (età 51 anni). E’ alto 181 cm per un peso forma di 80 kg. Non utilizza nomi d’arte, né soprannomi. E’ noto al grande pubblico per il suo nome di battesimo. Pierfrancesco Favino è un attore e doppiatore italiano. Dopo un debutto a teatro e sporadiche apparizioni cinematografiche e televisive negli anni 1990, Favino partecipa per la prima volta a un film di notevole successo nel 2001, quando è fra i protagonisti de L’ultimo bacio di Gabriele Muccino.

La moglie Anna Ferzetti, i figli: vita privata di Pierfrancesco Favino

Dal 2003 è legato all’attrice Anna Ferzetti, da cui ha avuto due figlie. Per il resto, non sappiamo nient’altro della sua vita privata perché è molto riservato. Sappiamo solamente della moglie perché è un personaggio pubblico come lui. Quindi la notizia è finita inevitabilmente sulle riviste di gossip.

Mamma Pierfrancesco Favino, di dove è originaria?

In molti, sul web, si chiedono di dove sia originaria la mamma di Favino. Su Wikipedia, troviamo la seguente risposta: l’attore è nato e cresciuto a Roma da genitori originari di Candela, nel Foggiano, si diploma presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico: tra i suoi maestri, Luca Ronconi e Orazio Costa.

Favino è uno dei fondatori dell’Actor’s Center di Roma; è inoltre direttore e insegnante presso la Scuola di Formazione del Mestiere dell’Attore “L’Oltrarno” di Firenze.