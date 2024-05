Pierluigi Diaco chi è, età, dove e quando è nato, Alessio Orsingher, Instagram, vita privata, programmi, biografia e carriera

Pierluigi Diaco è un giornalista tra i più noti. Conduttore televisivo e radiofonico, nonché autore, Diaco è uno dei volti più apprezzati della televisione, con una carriera ricca di successi professionali. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata del giornalista.

Dove e quando è nato, età, biografia di Pierluigi Diaco

Pierluigi Diaco è nato a Roma il 23 giugno del 1977. Ha 46 anni. Ha perso il padre all’età di 5 anni. Sua madre lo ha cresciuto insieme ai tre fratelli e sorelle. Si laurea in Scienze Giuridiche all’Università di Pisa. Fa il suo esordio come giornalista nel 1995, non ancora maggiorenne, su TMC con il programma TMC giovani-vecchi. Nella stagione 1995-1996 conduce il programma Generazione X. Passato alle reti Rai, conduce vari programmi tra cui La cantina nel 1997 e Maglioni marroni nel 1999.

Alessio Orsingher, Instagram e vita privata

Il conduttore, nel 2017, si è unito civilmente con Alessio Orsingher, giornalista di Tagadà di LA7. Durante un’intervista a Non Disturbare, programma di Rai1 condotto da Paola Perego, Diaco ha raccontato che lui e il marito hanno il desiderio di adottare un bambino.

Nel corso di un’intevista il giornalista ha parlato di un periodo difficile della sua vita: “Ho detto di aver fatto uso di droghe in passato? Parliamo di preistoria. Il vero percorso è stato affrontare la depressione, per la quale ho lasciato SkyTG24. Emilio Carelli e Tom Mockridge non capivano la mia scelta. Ma avevo un grande senso di vuoto, non volevo più vivere”. Il giornalista abita insieme al marito a Roma. Profilo Instagram: pierdiaco.

La carriera di Pierluigi Diaco

Dal 2003 al 2005 ha condotto su Sky TG24 il programma di approfondimento C’è Diaco. E’ tra gli speaker di RTL 102.5, conduttore per Canale Italia e nel 2008 è opinionista a Scalo 76 su Rai2. Da marzo al maggio del 2011 affianca Maurizio Costanzo su Rai2 in Maurizio Costanzo Talk e dal 2011 al 2013 Diaco è opinionista fisso a Così è la vita, il segmento di Domenica In condotto da Lorella Cuccarini. Nel 2015 partecipa come concorrente della decima edizione del reality show L’isola dei famosi e a Caduta Libera.

Collabora ancora con Maurizio Costanzo in qualità di autore del Maurizio Costanzo Show e dal 2016 al 2021 presenta, su RTL 102.5, il contenitore di attualità del mattino NonStopNews. Nel 2019 conduce con le attrici Valeria Graci e Sandra Milo il nuovo format del pomeriggio di Rai1 Io e te. Nel 2021, dopo 18 anni, lascia RTL 102.5 per passare a Rai Radio 2, dove conduce la versione radiofonica di Ti sento.

