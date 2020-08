Pierluigi Diaco negativo al coronavirus: “Non so se torneremo in onda” (Foto Ansa)

Dopo un positivo al coronavirus nello staff del programma “Io e Te”, Pierluigi Diaco si è sottoposto al tampone mentre la Rai ha deciso di sospendere la trasmissione.

Pierluigi Diaco negativo sia al tampone che al test sierologico. Il conduttore si è sottoposto ai controlli presso l’Istituto San Gallicano di Roma, nel quartiere dell’Eur, dopo che un membro del gruppo di lavoro del programma “Io e te” è risultato positivo. La trasmissione invece è stata sospesa.

Al posto di “Io e te” ci sarà un’allungamento de “La Vita in Diretta Estate” con Diaco che si collegherà alle 14 da casa sua.

Il conduttore, interpellato poi dall’Adnkronos, ha detto: “Fortunatamente sia il tampone che l’esame sierologico, a cui mi sono sottoposto stamattina, sono negativi. Il mio pensiero va alla collega che è risultata positiva e alla mia squadra. La collega positiva sarà ora sottoposta ad un nuovo tampone di controllo. Non so ancora se riusciremo a tornare in onda per le ultime puntate di Io e te previste fino a venerdì 4 settembre. Ciò che importa in questo momento è la sicurezza e la salute di tutti. Sono in contatto con la direzione di Rai1, che ringrazio per la costante vicinanza, per capire come procedere”.

Diaco e Giusi Legrenzi sul Covid.

L’episodio risale al 27 agosto su Rtl 102.5. Pierluigi Diaco ha avuto uno scontro piuttosto aperto con la giornalista Giusi Legrenzi in diretta radiofonica.

Diaco stava intervistando Davide Giacalone che interviene in trasmissione per parlare soprattutto di coronavirus. Diaco, tuttavia, avrebbe voluto chiedergli altro perché secondo lui parlare sempre di coronavirus potrebbe annoiare gli ascoltatori: “Dobbiamo capire che dovremo convivere con il virus per diverso tempo – ha detto il conduttore -, quindi per quanto mi riguarda preferirei farti altre domande”.

Qualche minuto dopo, la giornalista è tornata sull’argomento: “Torno sull’attualità perché faccio questo mestiere e l’attualità ci impone di parlare di Covid”. Diaco si arrabbia e lo fa notare in diretta: “Senti Giusi – dice -, non mi è piaciuto il passaggio che hai fatto poco fa: nel senso che l’attualità è fatta anche d’altro. Mi hai detto che tu fai questo mestiere e che ti occupi di attualità. Il tono con cui l’hai detto mi ha infastidito, non l’ho apprezzato affatto”. (Fonte Il Fatto Quotidiano).