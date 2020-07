Pierluigi Diaco preso in giro da Roberto D’Agostino: “Non hai pianto, una novità”

Roberto D’Agostino, ospite di Io e Te, ha preso in giro il conduttore Pierluigi Diaco: “Oggi non hai pianto, finalmente”.

Il giornalista ospite di Pierluigi Diaco per raccontare i 20 anni di Dagospia non risparmia il conduttore di uno sfottò: “Non c’è stata la lacrima, la novità è che questa puntata è asciutta e non è bagnata” ha detto D’Agostino al conduttore.

Roberto D’Agostino ha parlato anche dell’Italia, lanciando un messaggio di speranza anche in piena crisi economica dopo il lockdown: “L’Italia non può peggiorare perché non ha, rispetto alle altre nazioni, il senso dello Stato e io me ne accorgo con le tasse che sono considerate da tutti come un furto dello Stato. Poi arriva un’epidemia, tutti vogliono andare in ospedale per farsi curare e capisci che le tasse servono ad avere gli ospedale, le scuole, le strade e così via.

Poi, dopo aver visto il filmato dedicato alla sua carriera, dice: “Mi hai fatto un bel necrologio anche perché, ormai, ho compiuto 72 anni. Quanti altri anni posso avere davanti? Io non faccio nostalgia per il futuro, ma per il passato anche perché il futuro è così cupo. Prima avevamo nostalgia degli anni ’50 e ’60, mentre adesso ho nostalgia per novembre e dicembre. La nostalgia è diventata imminente. Un anno fa si pensava a dove andare in vacanza, a prendere un aereo a basso costo per andare a Barcellona. Oggi non puoi più fare tutto questo”.

A fine intervista, prima di lasciare lo studio, Roberto D’Agostino ha anche voluto salutare Katia Ricciarelli, co-protagonista di questa edizione: “D’accordo la Ferilli, ma l’eros di Katia è insuperabile. Lei verrà anche stu**ata a 90-100 anni. E’ intatta”.

Poco dopo ha avuto modo di mandare una frecciatina a Santino Fiorillo, esperto di gossip e ospite fisso della trasmissione del pomeriggio di Rai1: “Sabrina Ferilli è più maschio di lui”. Parole che Fiorillo non ha preso benissimo. (fonte IO E TE)