ROMA – Durante le prime puntate di Tiki Taka, molti hanno notato come la presenza di Wanda Nara fosse diventata sempre meno ”ingombrante” all’interno del programma. Inevitabilmente la telenovela tra Icardi e l’Inter, macchiata anche dalla causa che l’attaccante argentino ha mosso nei confronti del club nerazzurro, ha avuto ripercussioni sul ruolo della showgirl argentina e manager del marito all’interno del programma.

A fare chiarezza è Pierluigi Pardo, conduttore del programma: “Wanda via da Tiki Taka? – ha detto Pardo a Radio 24 – Faccio un discorso molto serio e onesto: la sua presenza in caso di prolungarsi della causa con l’Inter non era conciliabile con la mia deontologia professionale, l’ho detto all’azienda. Questo può essere messo agli atti. Se l’avventura di Wanda a Tiki Taka proseguirà? Non lo so”.

Il giornalista si è poi soffermato sulla strategia scelta da Wanda Nara: “La vicenda che abbiamo vissuto è stata surreale e la strategia di Wanda, ammesso che ce ne fosse una, si è rivelata un fallimento totale. Il giocatore è forte ed è ovvio che va a giocare. Può sempre trovare una squadra che lo faccia giocare. Ma l’idea che un giocatore come Icardi, che ha segnato 124 gol con la maglia dell’Inter, vada via in questo modo… I tifosi dell’Inter hanno fatto i caroselli”.

Pardo ha poi aggiunto: “Non voglio sminuire la gravità delle cose che ha detto Wanda, ce ne siamo accorti tutti. Se Icardi fosse stato un leader, un capitano riconosciuto dai compagni, sarebbe andato nello spogliatoio e avrebbe detto ‘ragazzi, stringiamoci la mano, ripartiamo’, e alla moglie ‘tu stai attenta, la prossima puntata rettifichi. E’ assolutamente una sconfitta, tutto il mondo sa che ha fatto causa alla sua società. Magari altre squadre lo avrebbero preso, ma non l’hanno fatto vista la complessità della situazione”.

Infine l’affondo: “In questi 10 mesi, Wanda e Icardi hanno perso. Gliel’ho anche detto a Wanda: ‘Se lui il 2 settembre non trova una squadra, passerai alla storia in negativo’. E le ho detto anche più volte che Napoli e Roma sarebbero stati due ambienti ideali per persone che avevano avuto un’immagine catastrofica negli ultimi mesi. Ha salvato il salvabile, ma non è una vittoria andare a fare la quarta punta al PSG. Se questo è un trionfo, io sono magro”. (fonte RADIO 24)