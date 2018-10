ROMA – Piero Angela, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, ha parlato a lungo di molti argomenti: dai suoi imminenti 90 anni (il prossimo 22 dicembre, ndr) alla morte, alla politica fino ad uno strano incontro con Silvio Berlusconi.

A breve compirà 90 anni: come festeggerà? "Tutti mi vogliono festeggiare, sono un po' preoccupato. Ma io me ne andrò a Parigi…". Quanti anni si sente? "45, la metà". Pensa mai alla morte? "Sento che il conto alla rovescia va avanti – ha detto a Rai Radio1 Angela – ma bisogna solo accettare quella che è la vita. Abbiamo una possibilità su miliardi di nascere, e dobbiamo esser felici di aver vissuto, siamo stati fortunatissimi. E quindi va anche accettato che, ad un certo punto, il biglietto sia scaduto…". Anni fa disse che vorrebbe morire con la penna in mano. "Mi piacerebbe, si". La morte non fa paura.

Per chiudere sull’argomento, Angela cita una celebre frase di Woody Allen: “quando gli chiesero cosa pensava della morte, lui rispose così: ‘non ho cambiato idea, sono decisamente contrario”. Il conduttore ha poi spiegato di aver conosciuto il leader di Forza Italia in un luogo molto poco istituzionale: “Ci siamo conosciuti in un gabinetto, dopo che ognuno, però, aveva già fatto quello che devo fare…. Era una cena di gala, per i Telegatti. Berlusconi aveva appena acquistato Tv Sorrisi e Canzoni. Io non lo conoscevo e quindi parlammo un po’ in quell’occasione, nel bagno. Mi colpì il fatto che mi parlò di tante cose, senza conoscermi, anche cose molto delicate”.