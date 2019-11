ROMA – Paura per Piero Angela, finito in Pronto Soccorso per un piccolo incidente domestico. A raccontarlo all’agenzia Agi è Lorenza Basile, portavoce del giornalista e divulgatore scientifico, che assicura: “Piero sta bene, è a casa e voglio sottolineare che non è ricoverato”.

Il conduttore, 91 anni il prossimo dicembre, sarebbe caduto in casa procurandosi un problema alla spalla e all’avambraccio. Alcuni organi di stampa hanno parlato di una frattura. Ma stando a quanto riferito dalla sua portavoce, in seguito all’accaduto per il giornalista “si è reso necessario un controllo per una contusione al braccio. Per questo motivo, stamattina si è recato all’ospedale S. Andrea ma è a casa già da alcune ore”.

Angela ha affidato a Lorenza Basile parole di ringraziamento rivolte a tutte le persone che “in queste ore si sono preoccupate per lui e ci tiene a sottolineare che sta bene ed è tutto sotto controllo”. Un abbraccio speciale va “al mio pubblico – ha detto Angela – che vedo ancora che con affetto mi segue e si preoccupa per me”.

Fonte: Agi