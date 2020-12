Piero Angela sposato con la moglie Margherita Pastore da 65 anni: “Ecco perché non le ho mai detto ti amo” (foto Ansa)

Piero Angela, il divulgatore scientifico creatore del mitico programma Superquark, oggi ha 91 anni. In queste ore ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui ha svelato di non aver detto mai “ti amo” alla moglie Margherita Pastore con cui è sposato da 65 anni.

Piero Angela non ha mai detto “ti amo” alla moglie

Margherita e Piero si sono sposati nel lontanissimo 1955. Il divulgatore ha un fortissimo legame con la donna da cui ha avuto due figli. Al settimanale ha infatti detto: “Mia moglie mi ha aiutato molto”.

“È più di metà del mio successo. Ha rinunciato alla carriera e portato pazienza per le mie assenze. Mi ha seguito in tutte le mie peregrinazioni. Ha tirato su due figli magnifici”.

Uno dei due è Alberto Angela che, con la trasmissione “Ulisse – Il piacere della scoperta” premiata con ascolti record ha seguito in maniera egregia le orme paterne. L’altra figlia si chiama invece Christine.

Piero Angela ha insomma ammesso di non averle mai detto “ti amo”. Il motivo? “Sono piemontese, anche se levigato da anni all’estero e a Roma. Nel nostro dialetto non esiste il verbo ‘amare’: usiamo il più contegnoso vorej bin, voler bene”.

Chi è Margherita Pastore

Margherita Pastore, prima di sposarsi la donna era una ballerina alla Scala di Milano. Per tirare il suoi due figli ha rinunciato la carriera (fonte: Oggi, CheNews.it).