Piero Chiambretti, “guadagno solo 26mila euro al mese”. Non guadagna più 50mila euro al mese come prima, il suo lauto stipendio garantito da Mediaset si è praticamente dimezzato, ora è di 26mila euro.

Non che Piero Chiambretti – show-man e conduttore brillante in tv – si sia messo a pianger miseria.

Il fatto è che – data la sua mutata situazione finanziaria – sta chiedendo al Tribunale di La Spezia di rivedere al ribasso la cifra (attualmente 3mila euro) che ogni mese destina al mantenimento della figlia undicenne. Vorrebbe corrispondere non più di 800 euro, continuando in ogni caso a pagare le spese per l’affitto, quelle condominiali e le utenze della casa in cui vivono mamma (Federica Laviosa, 37 ann) e figlia.

Parliamo di un grande appartamento di 180 metri quadri nel centro di Torino. Sembra, peraltro, che Chiambretti (66 anni) si sia dichiarato stanco di condurre Tiki Taka, la trasmissione di approfondimento sportivo relegata in seconda (diciamo anche terza) serata.

Stanco di Tiki Taka, ambisce alla prima serata

Ambisce a una prima serata con un spettacolo tagliato su misura. Nel caso, il pendolo dello stipendio tornerà ad oscillare dalle parti di ottime ricompense retributive. A quel punto toccherà a Federica – accusata dall’ex di spendere in maniera impropria i soldi del mantenimento della figlia -aggiornare di nuovo le condizioni.