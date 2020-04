ROMA – Piero Chiambretti torna sui social con una foto. Il conduttore di Rete 4 ne ha pubblicata una in cui appare su un letto: “Steso” è il commento eloquente.

Recentemente è stato ricoverato a Torino insieme alla madre Felicita, entrambi colpiti dal corronavirus. Lui è stato dimesso, mentre la mamma 83enne non ce l’ha fatta ed è deceduta.

Chiambretti, a giudicare dall’autoscatto, appare ancora visibilmente provato dal lutto e dagli effetti della malattia. Chiambretti era tornato su Instagram solo a fine marzo e per pubblicare il necrologio della mamma Felicita.

Il nuovo messaggio ha scatenato l’affetto dei colleghi. Tra questi Serena Grandi che l’affianca a La Repubblica delle Donne: “Ti sono vicina virtualmente, grande Piero…”.

Commosse anche le parole di Cristiano Malgioglio: “Amico caro, che bello finalmente vederti in foto dopo così tanto tempo …dove sul tuo volto si legge’ tutta la sofferenza che hai dovuto sostenere. Ti confesso che ho molto sofferto per te e per la scomparsa della tua meravigliosa madre… Ti prego adesso di mettere a posto tutte le malinconie che occupano il tuo cuore. Ricordati che il tempo cerca di cicatrizzare a malapena tutte le ferite. Ti voglio bene amicone mio. La sorella che avresti voluto avere. Eccomi sono qui”.

Mamma Felicita e Piero erano molto legati: la donna, una poetessa, era apparsa più volte in tv accanto al figlio. Entrambi erano stati ricoverati insieme al Mauriziano di Torino. Felicita è morta il 21 marzo dopo un aggravamento delle sue condizioni. Più fortunato il figlio, che è riuscito a guarire ed è stato dimesso dopo due settimane in ospedale (fonte: FanPage, Instagram).