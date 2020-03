ROMA – Piero Chiambretti è guarito dal Coronavirus e oggi è stato dimesso dall’ospedale Mauriziano di Torino dove era ricoverato dal 16 marzo scorso insieme alla madre Felicita, anche lei contagiata, che invece non ce l’ha fatta. Lo rende noto Mediaset.

“Ringrazio con tutto il cuore il personale sanitario del Mauriziano di Torino che mi ha assistito e curato con abnegazione, passione e grande umanità in questi lunghi giorni di malattia e di sconforto psicologico – dice lo showman -. Sono guarito. Un messaggio di speranza che voglio condividere e trasmettere a tutti”.

Il conduttore era legatissimo alla mamma Felicita, poetessa e autrice di canzoni che, dopo averlo avuto a 19 anni nel 1956, lo ha sempre cresciuto da sola.

Dopo la notizia del contagio di Chiambretti, a Mediaset si era diffuso il panico. Fortunatamente però, nella squadra di “CR4 – La Repubblica delle Donne”, il programma che stava conducendo Chiambretti su Rete 4, nessuno era entrato in contatto con il conduttore nei 14 giorni che hanno preceduto l’annuncio della sua positività al Covid-19. A scriverlo è stata Mediaset in una nota: “L’ultima volta che Chiambretti ha messo piede a Cologno è stato il 3 marzo. Nei 14 giorni successivi sono state contattate circa 400 persone – tra uomini e donne – che lavorano con lui a quel programma. Nessuno ha presentato sintomi da Coronavirus per tutti i 14 giorni. Adesso che è terminato quel periodo di quarantena dall’ultima volta in cui Piero è stato a Mediaset c’è maggiore tranquillità”.

Fonte: Ansa