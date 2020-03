Piero Chiambretti, parla un’amica: “Combatte ancora in ospedale”

ROMA – Piero Chiambretti sta ancora combattendo in ospedale contro il coronavirus.

Un’amica del conduttore, conduttore che purtroppo, sempre a causa del coronavirus, negli scorsi giorni ha perso la madre, avrebbe parlato con il settimanale Di Più e tutto è stato riportato in queste ore da alcuni siti tra cui bitchyf.it (qui il link originale).

“Combatte in ospedale – le parole dell’amica a DiPiù riportate dai siti – Prego per lui. Mai avrei immaginato che sarebbe stato colpito da questa tragedia”.

“La madre? Se era felice suo figlio, era felice anche lei, che aveva intuito il talento del suo ragazzo. Il suo segreto era quello di farlo sentire libero”.

“Per Chiambretti, aver perso Felicita nello stesso ospedale in cui si trovava ha costituito la disperazione più grande. Non si può accettare! Questo virus è riuscito ad allontanare le persone che non si erano mai separate, come loro”.

Le parole di Serena Grandi.

“Sono stata da Piero Chiambretti per ben due volte – aveva raccontato qualche giorno fa all’Adnkronos Serena Grandi – Ci siamo abbracciati e baciati e in attesa di capire che tipo di protocollo devo adottare mi metto in autoquarantena. Sono tanto tanto dispiaciuta per Piero. Spero guarisca presto. E sono preoccupata, ma per ora sto benissimo’’.

Fonte: DiPiù, bitchyf.it, Adnkronos.