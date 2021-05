Piero Sansonetti chi è, età, moglie, figli, vita privata, che giornale dirige, lite con Travaglio e carriera

Chi è Piero Sansonetti: età, moglie, figli, vita privata, titolo di studio e carriera del giornalista questa sera, 10 maggio, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica in onda su Rete 4 a partire dalle ore 21:20.

Dove e quando è nato, età e biografia di Piero Sansonetti

Piero Sansonetti, nato a Roma il 29 maggio 1951 (69 anni), è un giornalista italiano. Nipote del barone e letterato salentino Girolamo Comi e discendente dell’economista Antonio De Viti De Marco, ha cominciato a lavorare a l’Unità nel 1975, prima come cronista, poi come notista politico e caporedattore. Dal 1990 al 1994 è stato vicedirettore e condirettore dello stesso giornale.

Poi si è trasferito per un paio d’anni negli Stati Uniti, da dove è stato il corrispondente fino al 1996, quando è tornato in Italia per ricoprire nuovamente la carica di condirettore. Dal 1998 è inviato e commentatore, e si occupa soprattutto di politica italiana e di esteri. Dal 2004 al 2009 è direttore di Liberazione, il quotidiano del Partito della Rifondazione Comunista, ma non è iscritto al PRC.

Il 12 gennaio 2009 è stato rimosso dalla carica di direttore del quotidiano Liberazione dalla nuova maggioranza del Partito guidata dall’ex ministro Paolo Ferrero. Dopo l’esperienza de Gli Altri, ha fondato e dirige il quotidiano Il Dubbio. Il 2 aprile 2019 Sansonetti però lascia la direzione de Il Dubbio e viene sostituito da Carlo Fusi; secondo Il Fatto Quotidiano la sostituzione sarebbe dovuta alla linea troppo di sinistra e ostile al Governo Conte I che il giornale aveva assunto durante la direzione di Sansonetti.

Il 5 luglio 2019 il Corriere della Sera riporta la nomina di Sansonetti a direttore del rinato quotidiano Il Riformista, che riprende le pubblicazioni a partire dal 29 ottobre 2019.

Vita privata di Piero Sansonetti

Sulla vita privata di Piero Sansonetti non si conosce molto.

La lite tra Marco Travaglio e Piero Sansonetti

Alla base dello scontro tra Sansonetti e Travaglio, ci fu l’articolo con il quale il Riformista accusava il Fatto Quotidiano (diretto dallo stesso Travaglio) di aver messo le mani sull’Eni: “Ha candidato alla presidenza della più importante potenza economica italiana una donna del proprio staff, Lucia Calvosa, cioè addirittura un membro del consiglio di amministrazione del giornale. Il bombardamento su Descalzi (amministratore delegato dell’Eni che il Movimento 5 Stelle spinge per non confermare, ndr) è un diversivo”.

Nell’editoriale del 19 aprile del 2020 Travaglio sul Fatto Quotidiano, senza citare Sansonetti ma con esplicito riferimento alla vicenda, accusò “qualche miserabile verme annidiato nei soliti giornalacci”. La controreplica di Sansonetti arrivò con un video su Facebook in cui il giornalista definì Travaglio uno “squadrista fascista, peggio di Farinacci, gerarca e giornalista mussoliniano”. “Dopo il potere politico dei 5Stelle, e quello giudiziario del partito dei pm il ragazzo ha pure il potere economico”, attaccò Sansonetti.