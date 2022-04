Lutto nel mondo della tv: è morto Piero Sonaglia, assistente di studio di tanti programmi Mediaset, e di Maria De Filippi in particolare.

Sonaglia è deceduto per “infarto da trauma” sabato 2 aprile mentre giocava a calcetto con il figlio di 25 anni a Ostia (Roma).

Secondo il racconto dei compagni di squadra riportato dall’emittente locale Canale Dieci, i giocatori si stavano dirigendo verso gli spogliatoi quando Sonaglia si è accasciato e ha perso conoscenza. Inutile l’arrivo dell’ambulanza e il trasporto in ospedale.

La salma è stata portata all’istituto di Tor Vergata dove verrà sottoposto ad autopsia.

Piero Sonaglia aveva iniziato la carriera televisiva a 21 anni, come assistente di studio de La Corrida, e aveva poi proseguito con diversi programmi di Maria De Filippi, da Tu sì que vales ad Amici fino a Uomini e Donne.

Commosso il post che De Filippi gli ha dedicato sui social:

“Fa davvero malissimo. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta. Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti.

E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre. Maria”.