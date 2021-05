Pierpaolo De Mejo chi è, età, fidanzata, vita privata, la nonna Alida Valli, che film ha fatto

Chi è Pierpaolo De Mejo, età, fidanzata, vita privata, la nonna Alida Valli, che film ha fatto. Pierpaolo è infatti tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio. Nella puntata ci sarà appunto un ricordo dell’attrice Alida Valli.

Dove e quando è nato, età e biografia di Pierpaolo De Mejo

Pierpaolo De Mejo è nato a Roma il 2 gennaio del 1984 e ha 37 anni di età. E’ del segno zodiacale del capricorno. La sua principale attività nel mondo del cinema è quella di regista ma come interprete tra i lavori più interessanti possiamo citare la partecipazione nel film Black Star – Nati sotto una stella nera (2012). Nel film ha interpretato la parte di Fabrizio. Il film è stato distribuito da Point Films nelle sale italiane giovedì 10 ottobre 2013.

Oltre al ruolo di interprete ha lavorato come sceneggiatore, montatore nel film documentario di Mimmo Verdesca Alida (2020). E ancora montatore nel film da lui diretto Come diventai Alida Valli (2008), sceneggiatore, montatore nel film da lui diretto Pedone va a donna (2018).

Fidanzata e vita privata di Pierpaolo De Mejo

Per quanto riguarda la sua vita privata, Pierpaolo De Mejo è molto riservato e di lui si conosce davvero poco. Non si sa infatti se abbia una fidanzata e dei figli, oppure se sia single.

La nonna Alida Valli

Pierpaolo è il nipote di Alida Valli, l’attrice a cui ha dedicato diversi documentari, l’ultimo in occasione del centenario della sua nascita. Suo padre era Carlo De Mejo, talvolta accreditato come Stewart May o Carlo de Mejo, nato a Roma il 17 gennaio 1945 e morto sempre a Roma il 18 dicembre 2015. E’ stato un attore italiano, attivo in cinema e televisione dalla seconda metà degli anni sessanta. Qui la storia della vita di Alida Valli.