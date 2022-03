Pierpaolo Pretelli chi è: dove e quando è nato, età, altezza, biografia, fidanzata, figli

Pierpaolo Pretelli è uno degli ospiti di Verissimo. Dove e quando è nato? Quanti anni ha? E’ fidanzato? Ecco tutto quello che sappiamo sull’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Dove e quando è nato, età, altezza, biografia di Pierpaolo Petrelli

Pierpaolo Pretelli è nato il 31 luglio del 1990 (età 31 anni) a Maratea in provincia di Potenza. E’ alto 190 cm. Ha un fratello più piccolo di nome Giulio. Dopo il diploma scientifico, Pierpaolo si trasferisce a Roma dove si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza. Lascia gli studi per via entrare nel mondo dello spettacolo, anche se il suo sogno rimane quello di diventare avvocato. Attualmente vive ancora a Roma con il fratello.

Carriera e lavoro di Pierpaolo Petrelli

Durante gli studi universitari, Pierpaolo Pretelli lavora in discoteca, come cameriere, bagnino e ballerino, comparendo anche nel programma “I Migliori anni”. Nel 2013 viene scelto come primo “velino” della storia di Striscia La Notizia, insieme all’ex concorrente del GF Vip 2018, Elia Fongaro. Nel 2018 è uno dei single tentatori nel programma condotto da Simona Ventura, Temptation Island Vip. Sempre nel 2018, partecipa a Uomini e Donne come corteggiatore di Teresa Langella. Successivamente è stato ospite fisso in alcuni programmi d’intrattenimento pomeridiani, come i salotti di Barbara D’Urso. Il 2 agosto 2020 Pierpaolo Pretelli pubblica anche un singolo musicale, Rondine, con la cantante Giorgina. Nel 2020 prende parte al Grande Fratello Vip. In questa stagione è uno dei concorrenti di Tale e Quale Show 2021, il talent show musicale di Rai Uno condotto da Carlo Conti .

Fidanzata, figlio e vita privata di Pierpaolo Petrelli

Pierpaolo Petrelli ha avuto una storia d’amore in passato con Ariadna Romero. Dall’amore con la modella è nato il figlio Leonardo. Purtroppo le cose tra Pierpaolo e Ariadna non sono andate nel migliore dei modi anche se i due sono rimasti in buoni rapporti. Attualmente è fidanzato con Giulia Salemi. I due si sono conosciuti durante il Grande Fratello.