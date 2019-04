Pierpaolo Pretelli, incidente in macchina per l’ex velino di Striscia la Notizia

ROMA – Pierpaolo Pretelli, l’ex velino di “Striscia la Notizia”, ha avuto un incidente con la sua macchina mentre stava andando da Barbara d’Urso per registrare una puntata di “Pomeriggio 5”.

Pierpaolo Pretelli era stato invitato da Barbara d’Urso per parlare degli ultimi gossip riguardo un presunto riavvicinamento tra lui e l’ex naufraga Ariadna Romeo. Tuttavia l’ex velino non è riuscito ad arrivare in studio. La conduttrice ha introdotto lo spazio di Pomeriggio 5 dedicato al gossip facendo notare subito la poltrona vuota. “Vedete una poltrona vuota in studio – ha spiegato la d’Urso – perché Pierpaolo ha avuto un incidente in auto. Nulla di grave mi dicono, sta facendo la constatazione amichevole“.

E ancora: ”E’ stato tamponato, l’auto è stata distrutta e andrà in ospedale per un controllo. Ma pare stia bene”. Fonte: Pomeriggio 5.