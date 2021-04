Pierpaolo Spollon chi è, età, fidanzata e figli dell’attore ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Pierpaolo Spollon, il giovane attore protagonista della serie Tv “Leonardo”, in onda questa sera. Spollon interpreta Michelangelo Buonarroti ed è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno in onda alle ore 14 su Rai Uno.

Pierpaolo Spollon età e biografia

Pierpaolo Spollon è un giovane attore italiano nato a Padova il 10 febbraio 1989. Pierpaolo ha da poco compiuto 32 anni. Il pubblico ha imparato a conoscerlo per le sue interpretazioni in varie fiction Rai, tra cui “La porta rossa”, “L’allieva”, “Che Dio Ci Aiuti”, “Doc – Nelle tue mani” accanto a Luca Argentero ed ora “Leonardo”.

Pierpaolo Spollon fidanzato con Angela

Pierpaolo Spollon non è sposato e non ha figli. Pare che sia stato fidanzato con una ragazza di nome Angela ma null’altro si sa di lei. Anche i suoi profili social non sono molto d’aiuto: chissà se oggi, durante il programma condotto da Serena Bortone, svelerà qualcosa di più sulla sua vita privata.

Pierpaolo Spollon è altro 180 cm ed è figlio unico. Suo padre è un commissario, mentre sua madre lavora nell’esercito.

In casa c’è stata quindi un’educazione molto rigida che non ha impedito a Spollon di viaggiare con la fantasia. Pierpaolo, in casa non ha avuto giochi tecnologici come la Playstation. Da adolescente si sarebbe voluto iscrivetr al liceo artistico, ma sua madre lo ha indirizzato verso lo scientifico.

Pierpaolo Spollon, l’esordio nel mondo della recitazione

Pierpaolo però non va bene a scuola e viene bocciato più volte prima di capire che la sua strada è la recitazione. Nel 2008, mentre frequenta ancora il liceo prende parte ad un provino al quale sono ammessi solo i ragazzi di seconda e di terza.

Lui, per via delle sue bocciature, è ancora in terza ed ha quindi la fortuna di partecipare. Il provino va però malissimo, tuttavia il regista Alex Infascelli lo nota e lo introduce nel mondo dello spettacolo.

Per seguire il suo sogno di diventare attore, Pierpaolo si trasferisce a Roma dove ha la possibilità di studiare con Gisella Burinato e Beatrice Bracco. Successivamente entra a far parte del Centro Sperimentale.