Pierpaolo Spollon, da Doc-Nelle tue mani a Leonardo, i genitori, la compagna, altezza, età...

L’attore Pierpaolo Spollon è ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 22 aprile, a Oggi è un altro giorno, su Rai1.

Pierpaolo Spollon: da Doc-Nelle tue mani a Leonardo

Nato a Padova il 10 febbraio del 1989, 32 anni, Pierpaolo Spollon è un attore italiano noto al grande pubblico per la partecipazione nel cast di Doc-Nelle tue mani e Che Dio ci aiuti 6. La sua altezza è 180 cm.

Nel 2008 è stato scelto dal regista Alex Infascelli per il film La giusta distanza. Per prepararsi alla parte in Doc Nelle tue mani ha seguito diversi medici all’Ospedale Gemelli di Roma per due settimane.

Tra le altre serie tv a cui ha preso parte ci sono Il giovane Montalbano e l’Ispettore Coliandro. Negli ultimi tempi è tornato sugli schermi tv nei panni di Michelangelo nella serie Rai Leonardo, ispirata al genio di Vinci.

Pierpaolo Spollon: genitori, compagna

Pierpaolo Spollon è figlio unico. Suo padre è un commissario di polizia, sua madre lavora nell’esercito. I genitori, in particolare la madre, non erano entusiasti della scelta del figlio di intraprendere la carriera attoriale, ma alla fine poco hanno potuto per fermarlo.

Pochissimo si sa della vita sentimentale dell’attore, molto riservato. Non è noto se abbia una compagna, anche se tempo fa si è parlato sui social di una presunta fidanzata, di cui era noto però solo il nome, Angela.

Tra gli hobby, Pierpaolo suona il flauto e la chitarra e ha una passione per le erbe aromatiche. A livello di sport, pratica equitazione, arti marziali e corsa. Ed è un tifoso interista.