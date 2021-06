,Pierre Cosso chi è l’attore francese de Il Tempo delle Mele che ha partecipato a Ballando con le Stelle . Di lui oggi vedremo un’intervista inedita a “Verissimo – Le Storie” in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16. Il programma, come sempre è condotto da Silvia Toffanin.

Dove e quando è nato Pierre Cosso: biografia di Pierre Cosso

Pierre Cosso è nato ad Algeri il 24 settembre 1961. Ha 59 anni ed è del segno zodiacale della Bilancia ed è alto 1,83 centimetri. Cosso è un attore, cantante e compositore francese.

Ha esordito nel film Il tempo delle mele 2 (1982) come interprete del bel Philippe, accanto a Sophie Marceau. Ha svolto la sua carriera di attore principalmente in Francia, Italia e Stati Uniti, interpretando diversi ruoli, come in Rosa la Rose di Paul Vecchiali, La candide Madame Duff di Jean-Pierre Mocky, Cenerentola ’80, Windsurf, I miei primi 40 anni, La Romana, Mino – il piccolo alpino, Al cuore si comanda e Sin’s kitchen. Degna di nota la sua performance nel film americano Un lupo mannaro americano a Parigi di Antony Waler.

Come scrive Wikipedia, è molto presente nella televisione francese, ha recitato nelle fiction Les coeurs brûlés (1992) e Les yeux d’Hélène (1994) ed è stato il protagonista di Flic de Choc, su TF1, accanto a Ticky Holgado. Ha inoltre registrato, come autore/compositore/ interprete, numerosi 45 giri durante il 1980. Nel 2000 si è assistito ad una svolta radicale del suo stile, divenuto “etnico elettro-acustico“; le sue composizioni sono entrate nelle compilation di Claude Challes (“Indian touch,”/Nirvana Lounge) .

Tra il 2000 e il 2002, Pierre Cosso ha recitato in teatro con Ladies night, pièce ispirata al film The Full Monty, premiata nel 2001 con un “Molière” come migliore commedia.

Moglie e figli, la vita privata di Pierre Cosso

In giro per il mondo dal 2003 sulla sua barca a vela Nusa Dua, Pierre Cosso ha avuto 2 figli, nati durante i viaggi da lui intrapresi. Dopo aver attraversato l’Atlantico e il Pacifico, si è stabilito in Polinesia, dove vive tuttora. Gli sono stati dedicati molti documentari televisivi. Negli anni Ottanta ebbe una relazione con Sophie Marceau. I due si conobbero sul set del Tempo delle Mele 2 e stettero insieme per due anni e mezzo.

Pierre Cosso in Italia, da Ballando con le Stelle a Anna e i cinque con Sabrina Ferilli

Attualmente , l’attore si dedica alla sua vita familiare. La lontananza dal palco e dal set cinematografico non gli hanno però impedito di offrire al suo pubblico un’ottima interpretazione in un nuovo lavoro per la TV italiana, la fiction Anna e i cinque, accanto a Sabrina Ferilli.

Nel 2016 ha ottenuto visibilità in Italia all’undicesima edizione di Ballando con le stelle, dove è stato affiancato dalla ballerina Maria Ermachkova. Cosso venne eliminato e creò del panico all’auditorium del Foro Italico: in quell’occasione litigò con la maestra e diede due capocciate alla porta. Venne così portato di corsa in infermeria.

Il tempo delle mele 2 e Sophie Marceau

Pierre Cosso divenne noto al grande pubblico (francese e non) grazie alla pellicola Il tempo delle mele 2, . A proposito di quell’esperienza, Cosso ha raccontato di non conoscere la saga prima di parteciarvi e di non conoscere nemmeno Sophie Marceau: “Ho fatto ridere tutti. Dopo due giorni sul set io e Sophie stavamo insieme e lo siamo rimasti per due anni e mezzo”. Poi sul rapporto con l’attrice, con la conferma che si è trattato di amore vero e di passione reale: “Ci siamo persi di vista vent’anni fa Mi piacerebbe un giorno ritrovarci”.